港股直擊 即巿股評

隔晚美股標普及納指創收市新高，A股連跌兩日後亦回升，但港股高開低走，曾挫280點後跌幅收窄，仍守廿天線收市，恒指連跌四日，累跌324點或1.1%。

美股上日三大指數齊升，恒指高開148點，報30112點，更是全日高位所在，但A股掉頭向下，港股升勢亦不保，三萬關和十天線(約29985點)得而復失，之後一度倒跌280點，低見29682，惟廿天線(29633)上暫見支持，港股喘穩，午後A股回升，港股跌幅收窄至兩百點內，力守29800收市。恒指收報29805，跌157點或0.53%，恒指連跌四日，當中包括昨日下跌0.02點，累跌324點或1.1%；國企指數收報11663，跌67點或0.57%。

大市成交由上日的1071.8億，縮至今日只有985.17億元。

港股跌多升少，下跌股比例56%，上升股比例只有44%。

即月期指收市跌190點，報29760，低水46點，成交27.76萬張。

藍籌股普遍受壓。滙控(00005)及建行(00939)各跌0.7%；友邦(01299)走低0.1%：平保(02318)下滑1.1%；中海油(00883)降1.6%；但騰訊(00700)無升跌。

焦點板塊

汽車股：全線下跌，疑多位管理層行使股權計劃後減持的吉利(00175)，全日挫5.4%，為表現最差藍籌；廣汽(02238)跌2%；東風(00489)降2.1%；華晨(01114)降2.2%；北京汽車(01958)跌2.3%；長城汽車(02333)為跑輸一眾國指成分股，收跌2.9%。

中資電訊股：聯通(00762)首季多賺22%，全日倒跌0.8%；中移動(00941)首季收入及純利雙雙下滑，收跌1.1%，續創逾三個半月低位；至於中電信(00728)，全日也降0.7%。

內房股：昨日捱沽的內房股，今日個別回勇。中海外(00688)升2.7%，為表現最醒藍籌；華潤置地(01109)走高2.4%；恒大(03333)升1.2%；融創(01918)升2.7%；合景(01813)漲1.9%；奧園(03883)飆5.1%；新城發展(01030)揚4.5%。瑞銀發表報告，全線上調內房股目標價，首選中海外、碧桂園(02007)、世房(00813)及時代中國(01233)。

焦點股份

美瑞健康(02327)：聯營公司雲南漢素，購加拿大大麻公司35%股權，惟未有披露作價，股價午後大幅攀升，一度高見1.24元，大升17%，收造1.17元，仍飆10.4%，成交金額6700萬元。

微盟(02013)：今早高開後倒跌，午後跌幅擴大，一度大跌15%，低見5.05元，收5.25元，仍插11.6%，成交有1.1億元。

MI能源(01555)：去年虧損擴大，惟收入增兩成，今早復牌後一度炒高69%，高見0.11元，收造0.085元，仍爆升30.8%，成交金額2130萬元。