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今日 15:23 港股直擊 中國財經

微信支付夥同程藝龍 推酒店優待

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騰訊(00700)旗下的微信支付與同程藝龍(00780)達成戰略合作，用戶通過微信支付分在同程藝龍預訂酒店，可獲得先住後付、入住免押等優待。

用戶只需從微信支付中的「酒店」、「火車票機票」入口和「同程藝龍酒店機票火車」小程序等渠道預訂標有「閃住」標簽的酒店，系統會提醒開通微信支付分評估，當用戶達到600分以上，可以免押金入住酒店，離店付費、離店免查房、毋須排隊等優待。

微信支付團隊表示，今年微信支付分將針對更多行業進行規劃和推廣，向服務商全面開放能力。

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