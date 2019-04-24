微盟集團(02013)先高後急吐，早段曾升2.5%，見6.09 元，之後倒跌，下午曾挫12.3%，見5.21元近三周低，現挫11.1%，成交額6570萬元。
股價目前連跌第三日。
微盟為內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商，招股價2.8元，高位見6.72元。
集團月初獲騰訊控股(00700)藉其子公司購入9682萬股該公司已發行的股份，增持至已發行股本約7.73%。
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