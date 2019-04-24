即巿股評 港股直擊

美國企業派首季成績表普遍好過預期，美股隔晚三大指數齊升，納指及標指更創收市新高，只可惜港股高開低走，繼續喺29600至30200點之間徘徊，一樣毫無突破，悶局一場。

恒指高開148點，高見30112點係半日高位，只係始終敵唔過條10日線(29985點)，其後升幅迅速收窄，之後更倒跌，半日最多跌280點，見半日低位29682點。中午恒指報收29709點，跌253點；國指則跌121點，中午報收11610點。內地股市持續偏軟，上證指數跟恒指一樣，喺3300點阻力重重，暫時就係3100至3300點之間上落。

重磅股當然全線腳軟，火車頭騰訊(00700)跟大市一樣高開低走，開市見397.8元又係全日高位，半日倒跌最低見390元，收市報390.4元。友邦(01299)半日跌0.3%，暫時守住80元。平保(02318)跟中移動(00941)齊跌1.2%，大笨象(00005)跌近1%。話咗石油股信唔過，中海油(00883)半日跌2%，中石油(00857)跌0.7%，幾時都話石油股千祈咪高追，高追十居其九中伏。

復活假前市場一直傳聞人行今個月再降準，但人行已澄清有關定向降準消息失實，內銀股受壓，四大行半日跌0.5%至1.4%，其他次一線內銀股跌幅普遍超過1%。內銀股其實估值一啲都唔貴，但偏偏升勢持久力不足，往往都係有頭威，冇尾陣，跟石油股一樣，高追不得，只可候低吸納。

之前阿Man講過汽車股雖有國策扶持，但面對開放市場予外資嘅競爭，汽車股唔一定可以扶搖直上，尤其係汽車製造股，至於4S代理股喺汽車股整個板塊偏軟下，同樣無運行。即使炒股唔炒市，都反映喺升勢起動時買入還可以，高追捱價居多。跌得最傷係被管理層減持嘅吉利汽車(00175)，半日股價跌5.5%，係跌幅最大藍籌股，其他汽車製造股普遍跌逾2%。

至於長炒長有嘅5G概念股今日隨大市回吐，中國鐵塔(00788)創新高2.33元後回吐，中午倒跌1.3%報2.25元。龍頭炒到火熱時要停車，其他相關概念股同樣樣要回吐。

下周一係期指結算，即係呢兩日開始，踏入期指轉倉期，呢幾個月每逢大市轉倉，大市都係幾百點上上落落，雖然今日上半場跌逾200點，逼近20日線(29628)，暫時20日線守住，但30200點阻力極大，即係恒指暫時離唔開29600至30200點呢個範圍，繼續悶落去。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)