港股直擊 即巿股評

隔晚美國納指與標普500指數創收市新高，人行今日亦推2674億元人民幣借貸便利操作(TMLF)，惟內地拆息除隔夜外全線上揚，累中港股市今早受壓，質低恒指最多跌280點，但仍守廿天線。

美股上日三大指數齊升，恒指高開148點，報30112點，更是今早高位所在，但A股掉頭向下，港股升勢亦不保，三萬關和十天線(約29985點)得而復失，之後一度倒跌280點，低見29682，惟廿天線(29628)上暫見支持，港股喘穩，最終恒指半日收報29709，跌253點或0.85%；國企指數半日收報11610，跌121點或1.03%，大市成交533.8億元。

A股今早向下，滬指跌0.92%；深成指跌0.53%，但創板中午微升0.05%。

藍籌股整體受壓。騰訊(00700)跌0.7%；滙控(00005)降1%；建行(00939)跌1.3%；友邦(01299)走低0.3%：平保(02318)下滑1.3%；中海油(00883)挫2%；但九倉置業(01997)獲滙證升級提價至66.3元，半日漲1.3%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

中資電訊股：聯通(00762)首季多賺22%，股價今早造好後轉跌，半日降0.6%；中移動(00941)首季收入及純利雙雙下滑，中午跌1.2%；至於中國電信(00728)，半日也微降0.2%。

汽車股：全線下跌，疑多位管理層行使股權計劃後減持的吉利(00175)，半日挫5.5%，為表現最差藍籌；廣汽(02238)跌1.3%；東風(00489)降2%；華晨(01114)降2.9%；北京汽車(01958)跌2.6%；長城汽車(02333)為跑輸一眾國指成分股，中午跌2.6%。

內房股：昨日捱沽的內房股，今早個別回勇。中海外(00688)升1.2%；華潤置地(01109)走高1%；恒大(03333)升0.2%；融創(01918)升0.6%；合景(01813)漲2.4%；奧園(03883)升2.5%；新城發展(01030)走高1.8%；

焦點股份

MI能源(01555)：雖然去年虧損擴大至11.96億元人民幣，惟收入增兩成，今早復牌後炒上，半日爆升53.8%，為升幅最大個股。

凱升控股(00102)：太陽城集團(01383)以代價約7.18億元，收購凱升控股24.68%股權，完成後持股約27.97%，為最大單一股東，中午抽高9.5%，成交有1.7億元；太陽城也升1.3%。