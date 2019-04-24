港股直擊 即巿股評

話說早排因為牙周病而做深層洗牙，此後日日都用抗敏感牙膏刷牙(姑娘比嘅，仲話唔夠問佢拎添)；向來好少飲凍嘢嘅我(女生們，你懂的)噚日都抵受唔住31度高溫，終於叫咗杯凍檸茶，一飲...嘩！媽！(呢個「媽」字 實情係唔打得嘅粗口)係透心涼，但同時啲牙都痺到發癲呢，於是就嘗試細啖細啖咁一啜就吞，唔好被啖凍檸茶逗留喺個口度咁耐。

飲呢啖凍檸茶嘅難度，我諗同個市要企穩喺30000點樓上差唔多。今朝搭巴士準備落車時，恒指做完U盤，報升過百點開市，跟住喺巴士見到同事阿Jo，條友仔讀文科但依家又去走讀營養學，如果撞正佢考試考Chem嘅話就會走嚟問我呢個會考Chem只係攞E嘅理科生(呢啲咪叫攬抄囉)，答完佢個問題都上到公司坐返埋位，一開電視就見到恒指升幅大為收窄，得嗰50幾點；再去pantry斟埋杯水返嚟，係呀，30000點得而復失呀嘛，好煩呀！依家9點57分，恒指做緊29997點，升34點。

本來噚日喺[下半part]時有講過話如果今日恒指有機會落到去20天線(即保歷加通道中軸)嘅話，就可以考慮Call一Call佢；日線圖所見恒指今日高開低走，粒燭掛咗喺條10天線上面(截至10點恒指做過低位29969點計，係跌穿過條10天線(30001點)嘅)；至於下方SlowSTC(14,3)就仍然發出看淡訊號；但留意番，由4月8日至上星期四(18日)，恒指生緊「平頂下降喇叭」呢段時間，DMI嘅ADX就keep住係30至31呢個水平；但到呢兩日恒指都keep住喺「平頂下降喇叭」頂部附近時，ADX跌穿30，依家10點9分見27.57添，ADX下行即係暗示個市無力，但倒底係無力升定無力跌？暫時未知，只知嘅係當個市無力 > 波幅細嘅時候 > 買輪就有縮Vol嘅風險。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，上方最貼價嘅熊證30000至30099點嗰32張期指已經做咗大市嘅早餐，再上嘅30100至30199點就有相當於398張期指，但呢個數都唔夠下方牛證29600至29699點，同埋29500至29599點呢兩層有過千張期指咁誇張，但咁重貨始終都係吸引，又難怪個市依家終於都下行殺落去食肥牛嘅。

依家10點21分，恒指跌64點，做緊29898點，咁樣一跌同下方嘅牛證又拉近一步，出手買熊嘅話就要吼分鐘圖見超買先好落場，再用隻同現價有逾500點差距嘅恒指熊(59271)，收回價30488點(30000點失而復得你都會止蝕啦，揀遠啲啦)，呢一刻成交雖然唔太活躍，但憑住佢槓桿比率約40倍，同一收回價中最高，兼低街貨呢兩個條款上嘅優點，食得出就得架啦，唔係咩？

【輪證贏家】寫埋今日就停啦，[下半part]都係一樣，因為小妹又係時候要清一清假啦，順個便同我家老爺外遊放攰同放電，再返嚟嘅時候就係「五月窮」嘅開始，5月2日再見！呢段時間大家要加油呀！

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