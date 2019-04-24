隔晚美股三大指數表現突出，納指和標普500指數均創收市新高。恒指今早重上三萬點關後表現反覆。
恒指高開148點，報30112，開市後升幅隨即收窄，曾一度倒跌18點，報29944。截至10時5分，恒指升32點，報29995。
國企指數高開45點，報11776，最新倒跌2點，報11728。
內地股市早段窄幅走，上證指數現報3199，微升不足1點。
騰訊(00700)高開1.2%，報397.8元，最新升0.4%。
友邦(01299)高開1.2%，最新升0.5%，報80.7元。
平保(02318)高開0.8%，報96元，現升0.3%。
中移動(00941)首季少賺8%，今早曾挫1.5%，再創近期低位；聯通(00762)首季多賺22%，股價今早高開逾2%，現升0.5%，報9.62元。
內房股昨日受壓，今早反彈，碧桂園(02007)升2.7%；中海外(00688)升2.1%。
汽車股波幅較大，吉利(00175)續回吐，現跌3.6%。據港交所最新權益披露資料顯示，吉利執行董事兼副主席楊健，於4月17日在場內減持847.5萬股，平均均價約16.72元，涉資約1.417億元。
鐵塔(00788)今早高見2.33元之上市高位，最新倒跌0.9%，報2.26元。花旗認為鐵塔面對挑戰，續予「中性」評級。