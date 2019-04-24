港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數集體大漲，可口可樂、聯合技術等大公司業績強勁，提振了市場情緒。港股昨日先跌後拗腰平收，短期仍有力重上三萬點關，留意A股走勢及大藍籌季績表現。

道指收市升145點或0.55%報26656點，標普500升0.88%報2933點，納指漲1.32%報8120點。納指和標普500指數創收市新高。推特業績勝預期，股價勁升逾15%。高通收漲5.8%，機構紛紛上調其目標價，自與蘋果達成和解來五個交易日累漲逾50%。

聯儲局最新報告顯示，今年春季全美經濟活動依舊增長緩慢。其中，零售商的銷售情況普遍疲軟，而旅遊業情況喜憂參半，紐約的酒店入住率遠低於去年同期水平。但一些行業預計未來數月增長情況將好轉。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.68元，較本港上日收市低2仙；騰訊(00700)ADR收報393.66元，高0.66元；國壽(02628)ADR收報22.18元，低7仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報15.01元，高5仙；中石油(00857)ADR收報5.12元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.11元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.33元，低1.12元或1.5%；聯通(00762)ADR收報9.61元，高4仙；中電信(00728)ADR收報4.11元，高2仙。

ADR港股比例指數報29968，較周二恒指收市高4點。夜市期指收報30058點，升108點，高水95點。恒指昨日曾跌207點，曾倒升92點，最終近乎平收報29963點，暫受制10天線。短期阻力仍為本月中高位30280點，支持位參考20天線約29640點附近。

《新華社》發表文章指出，房地產市場調控是一盤棋，既要考慮眼前利益，更要站在全局謀劃城市長遠發展。要時刻警惕市場預期出現不穩，投資投機捲土重來， 一旦發生擾亂市場的情況，必須直接亮劍，堅決遏制投機炒樓。地方政府需要根據人口遷移趨勢、市場供應等情況，落實好一城一策、因城施策的房地產調控長效機制，保障房地產市場的長期健康穩定運行。

焦點股份

中移動：股價已創今年初以來低位，ADR績向下，公司公布首季純利237億元人民幣，按年下跌8.3%；營運收入1850億元人民幣，按年下跌0.3%。首季移動業務客戶淨增加632萬戶，按年下跌兩成六，4G客戶總數7.23億戶，按年增加1.4%；每月每戶平均收入(ARPU)，由去年同期的45.4元人民幣，增加至50.3元人民幣。

聯通：截至3月底止首季盈利36.75億元人民幣，按年增長22.3%。

中煤能源(01898)首季淨利潤15億4107萬元人民幣，按年增長一成一，每股盈利11.6分人民幣。營業收入295億5241萬元人民幣，按年增長一成四。另外公司公布，向控股股東中煤集團收購三項煤礦產能，代價合共3.61億元人民幣。

TCL電子(1070)：公布截至3月底止，首季營業額125.73億元，按年增長15.85%。首季LCD電視機銷售量約844.3萬台，按年增長32.46%，表現勝預期。

安東油田服務(03337)：公布首季新增訂單約15.19億元人民幣，按年增長22.9%。其中，中國市場新增訂單按年增長31%；伊拉克市場新增訂單增長98.1%。