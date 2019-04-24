即巿股評 港股直擊

短期市場走勢我們已經有了充分的預判，市場需要時間來形成鮮明的高點和低點區域，我們亦需要證據來給予交易訊號和投資機會。

除了時間因素，從市場寬度的角度來說，中國A股和港股本月至今不斷惡化，A股靠茅台，格力，港股唯有強拉騰訊(00700)，維持繁榮假象。

本期我們來對中國人壽(02628)來進行分析，該例為中國人壽月線圖。

中國人壽自2007年以來進入大型上落市，這和中國經濟進入轉型階段很有關係，這是因為中國人壽本身公司基本面沒有說跑贏同業，更多地是隨波逐流，這也是受到大國企背景影響，既有優勢又不會進取。

所以分析此家公司很有點分析整體市場的意味。

從運行周期來看，中國人壽高度跟從平均21個月的波動周期，形成了一個15元到39元的大型上落區間。

從形態上來說，由07年頂部到13年底部為三浪調整，緊接至到15年的銜接三浪，其後緊跟三浪調整。這個和上證指數基本保持了一致。

由該21月周期，以及對稱周期來剖析，可說2019年8,9月，2020年5月，以及2020年8月為重要轉折時間點。

假如中國人壽能夠重複13年前的橫行，於20年5月，最遲8月是一個見底並且出現突破並再度挑戰40元的好時機。

筆者留意到，2018年9月過後，新的董事長履新中國人壽，而18年也剛剛經歷了一個業績的低潮。新的領導班子能否帶領中國人壽進行改革並改善業績，是值得期待的地方。

而從市場規律來說，耐心地進行轉型和改革，厚積薄發，打好基礎等待爆發，就是對中國人壽最好的祝福。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法