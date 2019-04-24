港股直擊

復活節長假期後，期指表現繼續反覆。期指昨天輕微低開21點後，開市初段跌幅曾迅速擴大至近二百點，低見29742點；其後跌幅逐步收窄，午後受內地股市轉升帶動，期指也一度倒升132點，高見30072點；惟收市未能企穩30000點關之上，全日僅升10點，收報29950點。

復活節長假期間，中共中央政治局指內地經濟於首季運行優於預期，但重提「結構性去槓桿」，反映其對內地經濟前景看法已漸趨樂觀。另一方面，政治局同時強調注重「以供給側結構性改革的辦法穩需求」，若再配合其對內地經濟看法轉為樂觀的話，反映中央不欲以大水漫灌的方式來刺激經濟。市場認為當局已預示未來不會進一步放寬貨幣政策，短線將降準（或減息）的機會亦大減。

受市場擔憂內地穩增長及寬鬆的政策將出現緩和的影響，內地股市周一顯著下挫，並創近一個月以來最大單日跌幅。

向下調整機會較高

外圍方面，美伊衝突於近日升級，美國白宮周一晚正式發表聲明，引述總統特朗普決定將不會更新伊朗5月2日到期的原油豁免政策；伊朗亦出言威脅將封閉霍爾木茲海峽，雖然兩國衝突升級暫未對環球股市帶來顯著影響，惟一旦情況繼續發酵，不排除拖累環球股市。

港股近日續於高位窄幅上落，未見明確方向，即使市場近日出現利好或利淡消息，也好像不太關港股的事，除非短期突然發生一些重大事件，否則，港股近日的走勢很可能最低限度維持至本月期結日，才會出現明確方向，筆者認為港股下一次出現的明確方向，向下調整的機會較向上突破為高，現階段若欲作中長線部署的話，宜先忍一忍手。

技術方面，期指近日續於29700點至30336點區間反覆上落，未見明確方向。昨天期指開市初段雖然一度急跌近二百點，低見29742點，但之後於雙底附近（前周五低位29706點及上周二低位29695點）見支持，其後更拗腰向上，反映該雙底位置短線支持力度不俗。不過，日線圖中各主要技術指標已明顯轉弱，例如MACD已出現了牛熊利淡訊號等；在周線圖中，期指於高位已連續出現兩支陰燭，初呈見頂跡象，反映高位上升動力正減弱，沽壓逐漸增加。

若期指短線未能再向上突破30336點的話，其後沽壓將進一步加劇，不利後市表現。現時，期指正處醞釀突破的時候，大家仍要密切留意向上30336點的阻力及向下大概29700點左右的支持，因為一旦成功突破有關阻力或支持位置的話，期指走勢將會再趨波動，很可能觸發下一輪單邊走勢。下周一將是本月期指結算日，有關方向將有機會於當日後出現，筆者暫時認為未來向下的機會較高。

策略方面，如持有即月Long Put，可待期指再次跌至昨天低位29742點或陽燭收市升穿30336點時平倉止蝕。另一方面，可根據以下建議作部署：

1.如期指跌至29742點附近，部署下月價外800至1000點Long Call，並以陰燭收市跌穿29695點時平倉止蝕。

2.如期指升至30200點之上時，可部署下月價外800至1000點Long Put，並以陽燭收市跌穿30336點時平倉止蝕。