港股直擊 即巿股評

內地股市連跌兩日，隔晚美股個別發展，港股長假後復市，在三萬關及十天線(30010點)好淡對撼，恒指近平收，而全日高低波幅卻有300點。

恒指今早低開180點，報29782，跌幅一度擴至207點，低見29755，惟低位有買盤支持，大市止跌回升，午後更一度跟隨A股倒升，恒指最多升92點，高見30055，但十天線上沽盤又現，大市再度回落，最終恒指近平收，全日收報29963點，跌不足1點。國企指數收報11731，跌37點或0.32%，大市成交額1071.78億元。

港股跌多升少，下跌股比例64%，上升股比例只有36%。

即月期指收市升10點，報29950，低水13點，成交21萬張。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)微升0.4%；滙控(00005)走高0.1%；友邦(01299)漲0.8%；平保(02318)微升0.7%；國家農業農村部豬價已提前進入上升周期，萬洲(00288)漲4.2%，跑贏一眾藍籌；工行(01398)降0.8%；建行(00939)跌0.7%；吉利(00175)跌1.5%；銀娛(00027)下滑0.5%；中移動(00941)跌0.3%，為1月上旬以來低位。

焦點板塊

內房股：普遍捱沽，因中央警告不要炒房，尤其二、三線內房沽壓顯著，旭輝(00884)瀉6.9%；融信中國(03301)挫5.3%；新城發展(01030)挫5%；遠洋(03377)挫4.3%；融創(01918)跌4%；富力(02777)跌3.7%；世房(00813)下滑3.3%；藍籌碧桂園(02007)跌2.9%，為表現最曳藍籌；中國海外(00688)降1.7%；萬科(02202)則挫4.2%。

醫藥股：沽壓亦顯著。藍籌中生製藥(01177)及石藥(01093)分別跌2.9%和2.2%；藥明康德(02359)挫5.2%；華領醫藥(02552)跌4.9%；基石藥業(02616)降4%；三生製藥(01530)走低3.6%；信達生物(01801)跌3.4%；金斯瑞(01548)降3%。四環醫藥(00460)獲中資券商上調目標價，股價今日急升12%。

航空股：美國宣布結束對伊朗進口石油制裁的豁免，隔晚外圍油價上揚，創下6個月高位，拖累航空股全線下挫。國航(00753)瀉6.6%，為包尾國指成分股；東航(00670)插8.5%；南方航空(01055)瀉7.4%；國泰(00293)也跌3%。

5G股：聯通(00762)董事長王曉初表示，集團在內地7個城市正式開通5G試驗網，消息帶動個別5G相關股逆市向好。鐵塔(00788)再創上市高，一度高見2.3元，收市仍漲3.6%，為升幅最大國指成分股；中興(00763)微升0.7%；摩比(00947)漲1.6%；昂納科技(00877)首季營業額增20%，全日揚5.8%。

焦點股份

小米(01810)：財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日表示，北水7月准買同股不同權股，同時獲德銀升目標價至16.5元，股價突破12元關，收揚4.3%，成交有23.14億元。同屬同股不同權的美團點評(03690)，全日也升1.8%，成交也有9.28億元。

富智康(02038)：高雄市市長韓國瑜今天表示，沒有辦法參加現行制度的初選，即表態不參加國民黨總統初選。郭台銘概念股一度急彈，今早曾瀉12%的富智康拗腰回升，隨後再度回落，收報1.44元，跌4%，成交有3.67億元。

洛陽鉬業(03993)：料首季淨利潤大幅倒退77.4%至83.9%，全日收挫6%，亦連累同業金川國際(02362)挫6.2%。

美圖(01357)：收購樂遊科技(01089)旗下Dreamscape Horizon Limited 31%股份遭股東否決，美圖一度大跌8.4%，收造3.1元，仍插7.5%，而樂遊科技也急挫6.8%。

偉鴻(03321)：今早掛牌，早段高見1.46元，之後深潛，低見1.05元，尾段拗腰，收報1.39元，較招股價1.4元低一仙，成交額8900萬元。不計手續費，一手2500股蝕25元。