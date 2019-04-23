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今日 16:09 港股直擊 中國財經

雷軍:大家電成小米未來10年發展重點之一

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小米(01810)在北京舉行發布會，發布小米壁畫電視、小米全面屏電視和米家互聯網立式空調C1三款新產品，並宣布小米電視於過去兩季銷量蟬聯中國第一。

小米董事長雷軍在微信公眾號表示，大家電是小米AIoT戰略的重要組成部分，今年提出了小米未來10年的戰略是「手機+AIoT」雙引擎。而電視作為家庭中屏幕最大、交互性最強的電器，自然成為AIoT的一個樞紐產品。

雷軍表示，小米將會把大家電作為未來10年持續發展藍圖的核心拼圖之一，希望推動更多的家電產品變成互聯互通的智能產品。

 

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