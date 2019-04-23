中船防務A股(600685.SH)三連跌，今日更插9.5%，連累中船防務H股(00317)也捱沽，一度大跌9.3%，低見8.15元，新造8.28元，仍挫7.9%，成交金額2970萬元。
A股錄三連跌，按今日收市價16.89元人民幣計，累瀉14.4%。
集團早前公布，計劃與控股股東中船集團進行等值資產置換並訂立框架協議，交易完成後，公司將置出船舶修造相關業務及資產，主營業務將變更為高端船用動力裝備研發、製造、系統集成、銷售及服務。
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