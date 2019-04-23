香港財經 港股直擊

據銷售文件披露，兌吧集團(01753)以每股6元至8.1元招股，發售約1.11億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額介乎6.66億至8.99億元。

一手400股，入場費3272.65元。

該公司預計集資所得用於投資改進集團的研發功能；投資改善銷售及市場推廣功能；投資及收購與現有的業務相關或互補的公司及企業等。

該公司計劃明天起招股，下周一(29日)截止認購。股份預期5月7日上市。

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