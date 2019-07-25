即巿股評 港股直擊

恒指在復活節長假期前的最後一個交易日跌穿10天線收市，是踏入4月以來首次出現短線技術走勢轉差跡象，而早一日(4月17日)的【搏拳實錄】提到，老徐有興趣揀位short即月期指call，在持有29882點即月期指短倉的基礎上追沽，前提是恒指不要升穿30200點收市。

就在文章見報當日，恒指尚未觸及過去一年累積的29700至30200點的成交量密集區頂阻力已回軟，但老徐直到翌日午市，看來恒指似乎無力守穩約3萬點的10天線時才沽出即月行使價30000點期指call，每張合約收取233點期權金。只要恒指在下周一期指結算時仍未能收復10天線，或者最低限度亦要受制於30200點的成交量密集區頂阻力，這注追沽便有利可圖。

另一方面，EJFQ用戶Jerry Lau君提問：點解老徐今浪唔睇10天20天線？呢個升浪金叉咗後都無跌穿過了。

有必要簡單解釋Jerry所講的10天20天線。本欄曾經不止一次提到，恒指10天線升穿／跌穿20天線，每每是確認短期見底／見頂的可靠訊號。Jerry說呢個升浪金叉咗後都無跌穿過了的「金叉」，相信也是指10天線於今年1月14日升穿了20天線。

至於為何在這次恒指升浪唔睇10天20天線？其實，老徐早在1月7日的【搏拳實錄】〈恒指可望接駁反彈浪〉指出，當時的恒指平均線以及EJFQ幾個指標的表現「不協調」。首先，恒指短線和中線分別發出負面及正面技術走勢訊號。EJFQ指標方面，反映整體大市的短線市寬與股份升跌比例也「不夾」；中、短線市寬表現亦不協調；反映強勢股買盤的強勢股指數，與反映弱勢股沽壓的弱勢股指數走勢亦不配合。

老徐分析EJFQ指標以上種種「異象」後的結論是：假如恒指短期能夠不受短線市寬及弱勢股指數「背馳」的影響，就有機會由中線市寬(即使是超賣反彈)以及強勢股指數回升的帶動，接駁較早前中斷了的反彈浪，並決定一旦見到恒指升穿20天線就追揸。

恒指其後的走勢已寫在牆上，而且不但接駁較早前中斷了的反彈浪，更展開了延續至今的新一波升浪。故此，恒指1月14日的「金叉」，變成進一步確認指數早就見底的錦上添花的訊號。

問題是識得拆解EJFQ指標「異象」，並不代表識得贏大錢。老徐確認恒指會接駁較早前的反彈浪後，曾考慮加注short put或long call，最後「卻因為期望能夠以較靚水位入市的普遍小投資者或trader心態影響下而沒有加注長倉」(見1月14日〈捉到鹿唔敢脫角〉)。

可惜知錯不能改，連同先前本欄檢討3月的戰績(見4月10日〈投資心理偏見累人不淺〉)，老徐在恒指最近這一波升浪，兩度受累於confirmation bias及anchoring bias投資心理偏見。

老徐