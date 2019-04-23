訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:38 港股直擊 即巿股評

富瑞:鐵塔下半年盈利料勝預期 續睇2.55元

放大圖片

富瑞　中國鐵塔(00788)

評級：買入

目標價：2.55元 (較前收市價2.2元有15.9%潛在升幅)

富瑞發表研究報告指，中國鐵塔今年首季表現現符合該行預期，因該行預期重用2G頻譜及5G等利好因素會於今年下半年才反映出來，並認為鐵塔近期股價表現主要是受市場對5G的正面預期等因素所帶動，維持「買入」評級及2.55元之目標價。

富瑞指，鐵塔今年首季的收入、經調整後EBITDA及淨利潤分別按年升9.6%、8.8%及2.38倍。該行預期，鐵塔的收入增長及EBITDA利潤率將於今年下半年改善，因為重用2G頻譜、5G建設，以及較指引低的資本開支將會限制折舊與攤銷費用增長，而更重要是其今年首季收入增長反映其增速加快。

富瑞表示，鐵塔股價近期表現強勢，相信主要由於中美貿易談判接近達成協議，市場對5G預期正面，至於基本面催化因素可能來自下半年盈利或較市場預期理想。

另外，鐵塔於4月18日批准第一次授予方案以授予激勵對象的限制性股票總量為12.12億股限制性股票(佔公司已發行股本總額約0.689%)，其中預留一億股供進一步授予。第一批授予的激勵對象合計1529人。富瑞指，有關股權激勵的限售股成本為每股1.2元，惟與出售的相關條件包括收入增長、純利增長及股本回報率目標均低於該行及市場預期，預期對股價短期造成若干壓力。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。