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富瑞 中國鐵塔(00788)

評級：買入

目標價：2.55元 (較前收市價2.2元有15.9%潛在升幅)

富瑞發表研究報告指，中國鐵塔今年首季表現現符合該行預期，因該行預期重用2G頻譜及5G等利好因素會於今年下半年才反映出來，並認為鐵塔近期股價表現主要是受市場對5G的正面預期等因素所帶動，維持「買入」評級及2.55元之目標價。

富瑞指，鐵塔今年首季的收入、經調整後EBITDA及淨利潤分別按年升9.6%、8.8%及2.38倍。該行預期，鐵塔的收入增長及EBITDA利潤率將於今年下半年改善，因為重用2G頻譜、5G建設，以及較指引低的資本開支將會限制折舊與攤銷費用增長，而更重要是其今年首季收入增長反映其增速加快。

富瑞表示，鐵塔股價近期表現強勢，相信主要由於中美貿易談判接近達成協議，市場對5G預期正面，至於基本面催化因素可能來自下半年盈利或較市場預期理想。

另外，鐵塔於4月18日批准第一次授予方案以授予激勵對象的限制性股票總量為12.12億股限制性股票(佔公司已發行股本總額約0.689%)，其中預留一億股供進一步授予。第一批授予的激勵對象合計1529人。富瑞指，有關股權激勵的限售股成本為每股1.2元，惟與出售的相關條件包括收入增長、純利增長及股本回報率目標均低於該行及市場預期，預期對股價短期造成若干壓力。

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