即巿股評 港股直擊

隔晚美股早段腳軟，由於美伊再起衝突，道指曾跌逾百點，其後跌幅收窄，而內地股市亦持續疲弱，今早港股假期過後未見充電成功，都係有啲腳仔軟。恒指今早低開180點，早段曾跌207點，見過29755點一周低位，其後拗腰倒升18點，見過29881點半日高位，可惜受制10日線(30005點)，三萬大關始終不保。恒指中午報收29938點，跌24點；國指跌53點，報收11715點。

內銀股為跌市元兇，四大行半日跌幅均超過1%，至於內險股個別發展，中國人壽(02628)發盈喜，半日升逾2%；平保(02318)半日升0.6%，其他保險股則偏軟。至於騰訊(00700)跟友邦(01299)則負起支撐大市嘅作用，前者半日升0.2%，早段曾升1%，暫時400元呢個阻力，未有耐可以突破，暫時騰訊喺385元至400元之間上落。十幾蚊波幅對於騰訊嚟講係濕濕碎，擺明係悶局一場。大笨象(00005)更加悶上加悶，個市已經嚟到30000大關，但大笨象70元呢個水平，仲係這麼近，那麼遠。

美伊再起衝突，刺激油價急升，三桶油嘅中石油(00857)同中海油(00883)齊齊升1.8%；但受油價急升拖累，航空股捱沽，三架紅色飛機齊齊墮機，國航(00753)跌6.3%、東航(00670)及南航(01055)分別跌7.7%及6.7%，國泰(00293)則跌2.6%。

手機設備股話咗仲有得去，舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別升1.5%及3.5%，中興通訊(00763)升1.8%，而比亞迪電子(00285)半日升逾4%，始終呢隻估值較為落後，呢期追番升幅好正常。至於電訊網絡商喺整個5G建設過程中係最後先受惠，之前雖然三大網絡商炒過籠，呢期表現得較為憔悴，若然要炒5G概念股，呢三個紅色電話未係要接通嘅時候。

雖然非洲豬瘟未完全控制，但疫情稍為退減後，而農業農村部預期第四季活豬價格將突破2016年歷史高位，假期前已開始落鑊嘅萬洲國際(00288)今日繼續炒到出煙，半日升6.4%。不過阿Man認為高追無謂，有貨嘅反而諗下有糊先食。

上星期先話擔心內地房價有回升跡象，阿爺隨時出招打壓房價，轉過頭中央即打開口牌警告「房是用來住，不是用來炒」，內房股全線捱沽下跌，不過阿Man上周己曾警告，相信醒目缸邊友早已撤退。

老實講個市唔上唔落，望望下面唔少肥牛，當然上面嘅熊證夾夾埋埋都唔少，大戶可以兩邊通殺，唔係易炒，呢期都係炒股唔炒市。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)