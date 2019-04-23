港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，惟A股今早下挫，港股復活節長假後復市，一度挫逾兩百點後倒升，仍受制十天線(現處30008點)。

恒指今早低開180點，報29782，跌幅一度擴至207點，低見29755，惟低位有買盤支持，大市一度止跌回升18點，高見29981，但十天線阻力大，大市再度回軟，最終恒指半日收報29938點，跌24點或0.08%，國企指數中午收報11715，跌53點或0.45%，大市成交額580.155億元。

A股今早向下，滬指跌0.35%；深成指跌0.7%。

藍籌股個別發展。友邦(01299)與平保(02318)各升0.6%；騰訊(00700)微升0.2%；國家農業農村部豬價已提前進入上升周期，萬洲(00288)半日揚6.4%，跑贏一眾藍籌；滙控(00005)無升跌；建行(00939)下滑1.1%；中移動(00941)跌0.5%；銀娛(00027)跌1.1%。

焦點板塊

內房股：全線捱沽，因中央警告不要炒房，尤其二線內房沽壓顯著，旭輝(00884)瀉6.9%；禹洲(01628)挫5.4%；新城發展(01030)挫5.5%；融創(01918)挫4.9%；世房(00813)跌4.3%；藍籌碧桂園(02007)跌3.7%，為表現最曳藍籌；中國海外(00688)跌2.4%；萬科(02202)挫4.3%。

航空股：美國宣布結束對伊朗進口石油制裁的豁免，隔晚外圍油價上揚，創下6個月高位，拖累航空股下挫。國航(00753)瀉6.4%，為包尾國指成分股；東航(00670)插7.7%；南方航空(01055)瀉6.8%；國泰(00293)也跌2.6%。

5G股：聯通(00762)董事長王曉初表示，集團在內地7個城市正式開通5G試驗網，消息帶動5G相關股逆市向好。鐵塔(00788)再創上市高，一度高見2.29元，半日仍漲3.6%，為升幅最大國指成分股；中興(00763)升1.9%；京信通信(02342)升0.9%；摩比(00947)漲2.4%；昂納科技(00877)首季營業額增20%，中午揚4.7%。

焦點股份

富智康(02038)：高雄市市長韓國瑜今天表示，沒有辦法參加現行制度的初選，即表態不參加國民黨總統初選，令今早一度瀉12%的富智康拗腰回升，半日收報1.55元，倒升3.3%，成交有2.54億元。

小米(01810)：財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日表示，北水7月准買同股不同權股，同時獲德銀升目標價至16.5元，股價今早突破12元關，半日揚3.8%，成交有12.51億元。

博華太平洋(01076)：位於塞班島的第一期娛樂度假村項目「博華皇宮‧塞班」，將於今年9月30日或以前部分開業，中午大升34.1%，成交有1.5億元。