即巿股評 港股直擊

今日分析股份是互太紡織(01382)，集團於去年12月4日中午發布2018/19年度中期報告顯示，截至去年9月底的股東應佔溢利約5.02億元，較2017年同期約3.86億元，增長超過三成，增長率為過去五年(2013/14至2017/18年) 之財政年度上半年表現最好；但溢利的實際金額，則為過去三年表現最好，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行未有為集團帶來重大負面影響。至於資產淨值約33.29億元，而截至今年3月底已發行股數約14.46億股，計出每股淨值為2.3018港元，相對今年4月15日收報6.98元，市賬率為3.03倍，遠高於1.00倍似乎現價定位偏高；但若以預期盈利作分析，結論卻不相同。

市盈率及市賬率分析

從2013/14至2017/18財年之上半年佔全年溢利介乎46.68%至58.08%，平均值為52.31%，配合上述約5.02億元，預期2018/19財年之全年溢利約9.59億元，相對現時已發行股數計出每股盈利為0.6629元，較現價6.98元產生預測市盈率為10.53倍。參考過去五個財年之每年最低市盈率介乎9.69至14.35倍，平均值為12.10倍，配合預期每股盈利為0.6629元，得出每股合理值為8.02元，相對現價6.98元的潛在升幅為14.90%。現看過去兩個財年之股息支付率為89.55%和88.24%，筆者設置2018/19財年的股息支付率為90%，即預期每股股息為0.5966元，相對6.98元產生預期股息率為8.55%。至於過去四個財年之最高股息率介乎6.15%至9.74%，平均值為7.75%，配合預期每股股息為0.5966元，得出每股合理值為7.70元，相對現價6.98元的潛在升幅為10.32%。

綜合三種分析之結論

再看截至2018年3月底的資產淨值約33.58億元，並見從那時至今已發行股數保持不變，當時每股淨值為2.3213元，配合上述預期每股盈利和每股股息分別為0.6629和0.5966元，計出預期每股淨值為2.3876元。而過去五個財年之每年最低市賬率介乎2.74至4.37倍，平均值為3.49倍，得出每股合理值為8.33元，相對現價6.98元的潛在升幅為19.34%。綜合以上三種分析，每股合理值介乎7.70至8.33元，數值非常接近，表示數值的參考性高，筆者認為集團的每股合理值絕不少於8.00元，顯然現價仍有上升空間。

客戶為多個著名品牌

集團主要從事紡織產品之製造及貿易，其生產基地主要位於中國及斯里蘭卡。與主要品牌擁有人如Calvin Klein、Liz Claiborne、Maidenform、馬莎、黛安芬、UNIQLO、VF Intimates和Victoria’s Secret，以及中國著名品牌如安踏體育與愛慕已建立了緊密而長期的關係，令集團能夠獲得穩定之購買訂單。集團成品包括超過5000款設計及規格，並暢銷世界各地，出品布料廣泛應用於各類紡織品，而成衣包括男裝、女裝、童裝、運動服、泳衣及內衣。集團之孟加拉工廠於2011年開始投產，預計將進一步增加日本和歐盟市場的銷售。

預期今年增長會持續

另於今年3月14日傍晚發布業務發展更新的自願公告，表示為滿足未來擴展及風險分散，集團正準備在越南北部選擇一個合適之位置以建立新生產基地；但受限於選址之地理條件，建設廠房及環境保護設施之成本及生產計劃目前預計介乎6至13億港元。倘若收購土地計劃於下一財政年度內實現，新廠房之預期投產時間約於2022至2024年開始，新廠房投入生產後，集團之總體生產產能或可每月提高約300至800萬磅。從以上陳述，認為集團業務發展務實，相對筆者上述預測市盈率為10.53倍，暫看集團截至2020年3月底之每股盈利增長率不少於10.53%，有望帶動今年股價仍有上升空間。

自去年12月4日高見8.53元後，股價漸見回落，至今年1月14日最低收報6.55元，不足一個半月累跌超過23%，繼而股價漸見回升，從2月11日至今，股價主要波幅區間為7.00至7.50元，而現價7.00元較6.55元相距不足7%，低於15%反映股價處於偏低水平。此外，上述現時預期股息率為8.52%，超過8厘認為現價進場可作中長線投資。於4月15日收報6.98元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於6.30元或以下買入；保守者則可於5.60元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為9.50至10.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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