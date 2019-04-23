港股直擊 即巿股評

放咗四日假期，相信大家都叉足電啦，仲記唔記得個市依家點嘅鬼樣呢？唔記得唔緊要，因為都無人講過一定要記住嘅。

留意返，大陸係無復活節假期，如果你噚日有睇財經新聞嘅話，可能你會留意到A股噚日跌逾1%，對佢嚟講好多架啦，所以先搞到今朝恒指開市跌181點，報29782點，失守10天線(30002點)；依家9點58分，將Eric舅父交託比我嘅新款結他pick交比我一位結他高手同事MK，再吹多兩句水之後(真係得兩句，我連結他有幾多條線都唔係好知)，見到恒指跌幅收窄，但仍然都未爬返上去10天線之上。

開恒指牛熊證街貨圖睇吓先，下方最貼價嘅29800至29899點嗰257張期指已經被收回，變相依家最貼價嘅係29700至29799點，而呢度就只有33張期指咁大把，以截至10點01分恒指最低做過29755點計，估計呢33張期指一係被打靶，一係就四散。散走嘅就一係就將隻牛證嘅打靶位向下移，一係就收隊唔搞住，反正見到個市兜嘢插落去之後就縮返上去，依家10點5分，連戰友Jack都講：個市咁樣抽番上去？係囉，點解呢？因為第二層牛證街貨(29600至29699點)有成1240張期指，第三層都有過千張，兩part都咁重貨，因乜事會彈返轉頭向上？

唔理住，望埋恒指日線圖先，「平頂下降喇叭」仍然建在，不過恒指現水平似乎處於「平頂下降喇叭」嘅中間位置，頂部大約係30200點，而底部就大約係29400點，咁頂同底就用嚟量度嘅啫，無人話過一定會去到嘅，你見個市依家(10點13分)縮到跌63點，做29899點，現價開始遠離下方牛證，走向上方熊證，而熊證第一層就係30100至30199點，呢度都唔多貨，有126張，同現價比就相差201點。

鏡頭一轉，過多3分鐘恒指跌幅收窄至6點，做緊29959點，估計恒指現水平處於「平頂下降喇叭」中間位，且由於喇叭嘅特別就係愈擘愈闊；再講，雖然下方牛證咁多重貨，但同現價嘅距離愈嚟愈遠，而上方牛證貨唔特別多，但因為個市跌少咗而拉近咗個距離(依家10點21分，恒指仲倒升8點，做緊29971點添)。情況就好似一條魚，如果佢係嗰盤裏面嘅話，咁就算去捉都仲有個有限範圍(好似三角形/長方形呢種有限範圍)；但如果係無窮無盡大海嘅話(喇叭愈擘愈闊嘛)，咁就真係難捉啦。

再有多個諗法就係：個市會唔會上返上去，引多錢追升從而儲更重嘅牛證街貨？同步地如果佢上返得到「平頂下降喇叭」頂(約30200點)嘅話，相比依家個市即係再升多200幾點兼重上30000點(雖然失而復得呢句都係廢話)，但就真係可以引到好多心雄嘅好淡入場；到時候再嚟多次『「平頂下降喇叭」遇頂回落』嘅話...都係睇定啲再算。

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