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今日 10:14 港股直擊 即巿股評

港股挫207點後跌幅收窄 國壽升逾3%

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港股復活節長假後今早復市，受內地股市昨日急跌拖累，恒指今早一度挫逾兩百點。

恒指低開180點，報29782，開市後曾挫207點，低見29755，進一步低於10天線(29996點)；其後跌幅收窄，恒指曾僅跌24點，報29938。截至10時6分，恒指跌60點，報29902。

國企指數今早曾挫過百點，最新跌59點，報11709。

憂慮內地寬鬆政策見頂，A股昨日急跌，上證指數昨日創3月8日以來最大單日跌幅後，今早窄幅偏軟，最新報3211，微跌3點。

騰訊(00700)表現硬淨，最新升0.2%，報392.2元。

平保(02318)亦有份支撐大市，升1%，報95.45元。國壽(02628)料首季純利增加至少八成，最新升3.4%。

內銀股偏軟，建行(00939)及工行(01398)跌1%；交行(03328)跌1.6%。

油價急升，中石油(00857)升2.2%，「三桶油」中暫時表現最好。那邊廂，航空股捱沽，東航(00670)插逾6%。

中共中央政治局會議強調，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。內房股有沽壓，融創(01918)插6%；中海外(00688)及恒大(03333)跌近3%。

內地將整頓建材行業壟斷情況，水泥A股昨日跌幅顯著，拖累水泥股今早全線向下。中國建材(03323)早段曾瀉一成，最新插5%。海螺水泥(00914)一度插逾6%，最新跌4%。

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