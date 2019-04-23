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今日 09:43 港股直擊 即巿股評

【異動股】傳準備展開回購 渣打逆市升1.8%

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市傳渣打(02888)準備展開回購，股價逆市造好，一度高見69.25元，漲1.9%，新造69.2元，仍升1.8%，成交金額1100萬元。

英國《星期日泰晤士報》報道，渣打正準備回購10億美元股份，即約78億港元，若落實有關計劃，是集團近20年來首次回購，預計最快在7月底開始進行。

至於滙控(00005)跟市跌，現下滑0.1%；恒生銀行(00011)走低0.4%；中銀香港(02388)跌0.3%。

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