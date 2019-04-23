即巿股評 港股直擊

窩輪投資者一般都會很著重入市的時機，希望能捕捉最佳買入時間，但相對而言，投資者在買入窩輪後較少會主動根據市況變化去調整策略，例如正股股價上升後有何對策，這一點在窩輪買賣特別重要，因為窩輪的產品特性會因應市況變化而改變，買入時可能是適合當時市況的產品，但過了一段時間後可能會令窩輪變得短期或距離行使價太遠，而變成不適合市況的產品，所以投資者在持有窩輪的同時亦要時刻檢討持倉的情況。

以中國鐵塔(00788)為例，上周三公布業績，首季純利上升超過2倍，事實上股價年初至今已有超過40%的升幅，與4月初時約1.8元水平比較亦有超過兩成的升幅，再觀察相關認購證的街貨分布，發現行使價約1.9元至2元的價內證仍然有不少街貨，相信是投資者在股價於1.8元附近、這批產品仍是輕微價外證時吸納，如今這批產品已經變成了價內證。已持有這批產品的投資者有何對策呢？

以鐵塔認購證(27138)及(24878)為例，在4月初時分別約為0.14元及0.17元，現在隨著正股的上升，上周分別收報0.355元及0.385元，都有超過100%的升幅。投資者現時如仍然持有這兩隻認購證並繼續看好鐵塔表現，策略上可考慮把手持的價內證沽出，並用部份得到的資金買入另一隻輕微價外證。例如可考慮轉倉至鐵塔購(17409)，行使價2.46元，價外幅度約12%，上周四收報0.191元，提供接近5倍的實際槓桿，是市場上價外證之中槓桿最高的選擇。投資者如持有10萬股鐵塔購(24878)，沽出可獲得38500元，然後以19100元買入鐵塔購(17409)，就可以取回約19000元的本金，同時可以以更高槓桿去追蹤正股的走勢，就算正股下跌，此策略吐現的約19000元仍可安然無恙；若正股繼續上升，仍然可以利用新買的價外證捕捉升幅。這不論是對短線投資者，連中線看好正股的投資者亦可利用這個策略。若正股持續向上，此價外證亦變得價內，發行商屆時亦會發行更高行使價的產品以供選擇。

簡單來說，若正股價格持續向好，投資者手持的認購證變得價內的時候，面值會上升同時槓桿會降低，這個時候便可考慮轉移至面值較低、槓桿較高的價外證之上，此舉可以沽出高價產品買入低價產品套現，亦可用更高槓桿的產品繼續追蹤正股的走勢。

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