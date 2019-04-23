港股直擊 即巿股評

港股復活節長假後今早復市，受內地股市急跌拖累，料港股今早低開，石油股料跑出，內房股料受壓。

上周五美股因耶穌受難日休市，周一是復活節，美股恢復正常交易，歐洲股市繼續休市。華爾街股市假期後復市個別發展，投資者在業績季最繁忙的一星期保持謹慎。美國宣布取消伊朗原油進口豁免，令原油價格大升，石油股普遍上揚。納指跑贏大市，創半年收市新高。

道指收市報26511點，跌48點或0.18%，Nike跌逾2%，波音跌逾1%，紛紛領跌道指。油價升至六個月高位，埃克森美孚漲逾2%；標普500指數收報2907點，微升2點；納指收報8015點，升17點或0.22%，大型科技股集體收漲，蘋果升0.3%，亞馬遜漲1.4%，Netflix急升4.7%，谷歌漲1%，Facebook漲1.8%。特斯拉跌近4%，因上海一輛特斯拉發生自燃。

美國白宮正式宣佈終止對伊朗石油進口的制裁豁免，特朗普決定不會更新伊朗5月到期的原油豁免政策，目的是將伊朗的原油出口降至零，美國、沙特和阿聯酋將確保原油市場供應穩定。目前針對發給中國、印度、日本、韓國、意大利、希臘、土耳其和台灣的豁免將於5月2日到期。

ADR港股比例指數報30079，較上周四恒指收市低44點或0.15%。主要的ADR股份中，以「三桶油」表現較好，中海油(00883)ADR收報15.15元，較本港收市高2.8%。恒指上周四收報29963，跌161點或0.54%，成交縮減至只有912.37億元。短期支持參考20天線約29600點附近。

內地股市昨日顯著受壓，藍籌股集體回落。上證指數收市跌1.7%報3215點，創3月8日以來最大單日跌幅；深證成指跌1.9%報10224點，兩市成交8042億元人民幣，較上日放大一成。中共中央政治局會議對經濟表態轉樂觀，市場擔憂寬鬆政策放緩，出現「政策頂」。行業板塊方面，金融、地產、家電等板塊跌幅靠前，萬科A、格力電器跌6%，中國人壽、美的、興業銀行跌超4%，建行、招行跌逾3%。另外，工業大麻暴跌，福安藥業、方盛製藥跌停。豬肉板块逆市造好，多股漲停。

中共中央政治局上周五(19日)召開會議，對經濟的表態樂觀，肯定經濟總體平穩，好於預期，開局良好，政策下一階段走向惹關注。有分析師認為，會議去掉「六穩」表述，強調「以供給側結構性改革的辦法穩需求」，並重提「結構性去槓桿」，表明穩增長任務有所淡化，政策重心將向促改革、調結構方面調整；貨幣政策不會進一步寬鬆，全面降準或降息的可能性基本排除。有分析更直言「政策頂」已至，甚至可能邊際收緊。

焦點板塊

內房股：相關A股昨日受壓，主要是中共中央警告不要炒房。中共中央政治局4月19日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。會議強調，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。

焦點股份

小米(01810)：據報今日(23日)在北京舉行新品發布會，發佈新的電視產品，網上宣傳海報預告會與騰訊合作。

洛陽鉬業(03993)：發盈警，預期首季度淨利潤2.5億至3.5億元人民幣，按年減少七成七至八成四，因為主要經營品種銅、鈷產品市場價格下跌。

渣打(02888)：英國《星期日泰晤士報》報道，渣打正準備回購10億美元股份，即約78億港元，若落實有關計劃，是集團近20年來首次回購，預計最快在7月底開始進行。

國壽(02628)：發盈喜，經初步測算，預計今年第一季度歸屬公司股東淨利潤按年增長80%至100%。