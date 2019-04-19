即巿股評 港股直擊

港股步入長假期各方資金趨向避險，雖然中美貿易談判轉趨平穩，港股連升高位久久不下，市場正等待健康調整後再入市的心態，且一連好消息亦已消化得八八九九，惟市場需新消息刺激才再肯踏上升途，留意假期外圍走勢，估計如外圍未有新消息刺激，下周回來仍以反覆遍軟為主，反而個別股份或有伺機吸納機會。

凖備長假後的部署

多個板塊均出現回吐，其中內房回吐調整實有一段短時間，其中時代中國(01233)屢創新高後，借折讓批股回吐達8%，上月中曾寫過基金於股價14元前仍肯入貨，今天回望可能基金佬一早收到風不肯高追，現時普遍內房估值仍屬吸引，但以龍光地產(03380)及新城控股(01030)兩股亦屬後市可考慮之例，而萬科(02202)及華潤置地(01109)等雖屬龍頭之列，但價值已一早反映，而二線內房後市有機更能帶來較高值博率。

內銀、汽車仍屬吸納對象

煤氣(00003)於公布業績後一路炒上，原本股價已屬昂貴之例，因十送一紅股之故散戶一於少理照追，在創19元樓上後轉轉返覆回調至昨天18.4元，但市盈率仍高踞30倍之高，個人看法仍與合理水平距離太遠，如能回調至17.3元附近到時才再作考慮。至於汽車股亦趁機回調，其中吉利(00175)仍屬板塊中成交量最多，昨日股價曾穿17元後即來大扭腰倒升收市，但長假期前北水獲利盤仍多，錄得淨流走1930萬元，而比亞迪(01211)雖亦有錄得北水流走，自首季度業績公布後，比亞迪股價明顯硬淨過吉利。至於內銀早前資金強吸納後，昨天雖仍跟大市回吐，但看前日資金盤路部署，長假後估計仍然可有一番作為，內銀亦屬追落後的首選。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。