即巿股評 港股直擊 中國財經

復活節長假期前，即使內地經濟確認轉穩及中美貿易談判又傳有進展，恒指周四(18日)續跌161點，收報29963點，三萬點關再度失守；但受惠國策消息的板塊表現相對亮麗。

內地日前流傳一份由國家發改委發出的《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟發展實施方案(2019至2020年)》徵求意見稿，內容包括增加汽車發牌、特定車輛購置稅減半等，帶動汽車股周三全線炒高，比亞迪(01211)、吉利(00175)、廣汽(02238)、長汽(02333)均漲逾一成。

根據該徵求意見稿，除了汽車，還建議加大力度推廣家電「以舊換新」，目的是鼓勵消費者提早更換耗能高、安全性差的雪櫃、洗衣機、空調、電視機、燃氣熱水器等家電，對擁有新型綠色、智能化家電認證的產品給予不多於價格13%的補貼，單台上限800元人民幣。家電股周四逆市造好，汽車股則獲利回吐。

財政部、稅務總局早前深化增值稅改革，製造業現行16%的稅率削至13%，所節省的稅款已即時反映在部分家電零售價上，例如小型產品售價下調幾十至百餘元人民幣，大型的降幅更高。業內人士預計，隨着調價商品範圍擴大，減稅紅利持續釋放，加上以舊換新促銷活動，相信對消費的刺激將更明顯。

中央並非首次以鼓勵家電消費來帶動經濟， 從2007年試點實行，直至2013年於不同時段曾經推出三項政策，包括2009年2月在全國展開的家電下鄉、2009年5月提出制定以舊換新，以及2012年為減低上述政策到期對行業衝擊的節能惠民措施。

按2009年家電以舊換新政策，財政部向消費者提供相等於產品價格10%補貼，電視機、電腦上限400元人民幣；空調、雪櫃、洗衣機上限分別為350、300、250元人民幣。由此看來，是次發改委擬推出的促進家電消費政策與2009年的頗類似。參考當時行業數據，2008年內地家電銷售受環球金融海嘯嚴重打擊，2009年後受惠政策相繼出台而復甦，2010年增長速度達到高峰，至2011年政策效力下降令增速放緩。但資本市場跑先一步，內地家電股表現超前實體經濟約一年，2009年股價升幅最大，2010年開始輾轉回落。

附【圖】所見，今年以來家電股走勢凌厲，尤其是1月8日發改委副主任寧吉喆透露將制定出台刺激家電消費新政策後，股價逐漸大幅拋離恒指，截至4月18日，今年以來，海信家電(00921)累飆逾93%、創維數碼(00751)勁漲61%、TCL電子(01070)大升46%、海爾電器(01169)亦有兩成進賬。

根據EJFQ資料，上述4隻股份預測市盈率介乎6到13倍，距離中位數，由負0.5個至正0.3個標準差不等，估值屆合理水平，是否已透支政策利好因素，值得商榷。

信報投資研究部

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