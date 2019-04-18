重要通告 港股直擊

瑞安建業(00983)公布，以代價3500萬元，向控股股東收購瑞安物業管理服務的全部股權。

瑞安物業管理服務透過其全資附屬於香港提供物業管理服務，包括向灣仔瑞安中心提供管理及維修服務。