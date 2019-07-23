即巿股評 港股直擊

去年內地監管規定收緊，以及受到其他金融產品的競爭，上半年保險企業業績受到影響。不過，從全年業績顯示，內險股已擺脫弱勢，今年險企有望落實穩增長，其中中國太平(00966)值得看高一線。

該股主要從事再保險、人壽保險、財產保險、資產管理、保險中介、養老保險等業務。截至去年12月底止的全年純利同比上升12.2%至68.8億港元，收入則升9%至2136.62億港元。期內總保費及保單費收入增長11.7%至1996.31億港元，新業務價值則升1.7%至116億港元。

受匯率波動影響，境內壽險新業務價值下降2.9%至132.37億港元。境外保費規模則持續增長，產險業務原保費37.74億港元，太平香港、太平澳門持續保持市場領導地位，太平新加坡則取得壽險業務牌照，成為產、壽兼營的綜合性保險公司，各地區擴張勢頭持續。

另外，中國太平去年與14間企業簽署戰略合作協議，截至2018年底止，合共與91間企業建立戰略夥伴關係，帶動保費收入374.29億港元，亦成為保費收入的主要來源。

國債息率漲有助收益表現

去年股市下跌，整體市況欠佳，財務報表面對較大壓力，加上缺乏長期股權投資，中國太平權益投資錄得27億港元虧損，總投資收益率下降0.63個百分點至3.85%。集團表示今年將重視長周期投資的總體平衡，集中於固定收益類投資，並增加長期權益投資項目，預期可受惠於整體市場回暖。

內險股即將公佈首季保費收入及業績，中國太平亦是其一，料可受惠今年股市造好，預期季度盈利及賬面價值均有理想增幅。受惠於人均可支配收入增加，人口老齡化及醫療支出增加，市場對保障性產品需求提升，加上中國10年期國債孳息率升穿3.4厘水平，導致折現率相應提升，有助中國太平的長期投資收益表現，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國太平2019、2020及2021年每股盈利為2.590、2.915及3.264港元，給予12個月目標價29.0港元，相當於今年預測市盈率11.1倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理