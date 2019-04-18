港股直擊 即巿股評

隔晚美股向下，中港股市今日受壓，恒指曾再挫逾兩百點，再度跌穿十天線(現處30002)及三萬大關收市，復活節長假前成交例淡，大市成交縮減至只有912.37億元。

北水流入速度略增，由上日的5.6億，增加至今日10.8億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

平保(02318)為今日最多流入北水個股，全日有3.49億元淨買，太保(02601)也有1.7億元淨入。

時代中國(01233)折讓9%配股，收市插8%，報14.7元，但獲2.3億元北水淨買，為第三多淨入個股，融創(01918)亦有6034萬元流入，惟金茂(00817)有5953萬元淨沽。

內銀方面，中行(03988)錄2.41億元淨買，為第二多內地資金掃入個股，但建行(00939)卻有4.24億元淨走，是今日最多北水淨沽個股。

鐵塔(00788)首季業績勝預期，盤中創上市新高，全日錄1.72億元淨買，但中興(00763)卻有793萬元淨沽，騰訊(00700)亦錄1763萬元淨走。

憧憬郭台銘參選台灣總統掀起相關股近日炒作，惟今早狂飆過後，獲利盤陸續湧現，富智康(02038)收市升幅大縮水至僅6.4%；鴻騰(06088)曾大升14.3%，收市倒跌2%，而全日富智康及鴻騰也分別有4120萬及4411萬元淨入。

汽車股普遍回吐，吉利(00175)及比亞迪(01211)全日錄1930萬和457萬元淨走。

其他較多錄北水淨走個股有港交所(00388)和金風(02208)，全日錄9490萬和4905萬元，港交所為第二多北水淨走個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、平保、吉利、融創、騰訊、中行、鐵塔、太保、富智康及時代中國。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:富智康、時代中國、中興、吉利、騰訊、港交所、金風、金茂、比亞迪及鴻騰。