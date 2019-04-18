訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:09 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至10.8億 買平保中行 沽建行

放大圖片

隔晚美股向下，中港股市今日受壓，恒指曾再挫逾兩百點，再度跌穿十天線(現處30002)及三萬大關收市，復活節長假前成交例淡，大市成交縮減至只有912.37億元。

北水流入速度略增，由上日的5.6億，增加至今日10.8億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

平保(02318)為今日最多流入北水個股，全日有3.49億元淨買，太保(02601)也有1.7億元淨入。

時代中國(01233)折讓9%配股，收市插8%，報14.7元，但獲2.3億元北水淨買，為第三多淨入個股，融創(01918)亦有6034萬元流入，惟金茂(00817)有5953萬元淨沽。

內銀方面，中行(03988)錄2.41億元淨買，為第二多內地資金掃入個股，但建行(00939)卻有4.24億元淨走，是今日最多北水淨沽個股。

鐵塔(00788)首季業績勝預期，盤中創上市新高，全日錄1.72億元淨買，但中興(00763)卻有793萬元淨沽，騰訊(00700)亦錄1763萬元淨走。

憧憬郭台銘參選台灣總統掀起相關股近日炒作，惟今早狂飆過後，獲利盤陸續湧現，富智康(02038)收市升幅大縮水至僅6.4%；鴻騰(06088)曾大升14.3%，收市倒跌2%，而全日富智康及鴻騰也分別有4120萬及4411萬元淨入。

汽車股普遍回吐，吉利(00175)及比亞迪(01211)全日錄1930萬和457萬元淨走。

其他較多錄北水淨走個股有港交所(00388)和金風(02208)，全日錄9490萬和4905萬元，港交所為第二多北水淨走個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、平保、吉利、融創、騰訊、中行、鐵塔、太保、富智康及時代中國。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:富智康、時代中國、中興、吉利、騰訊、港交所、金風、金茂、比亞迪及鴻騰。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。