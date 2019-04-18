港股直擊 即巿股評

內地上季經濟增長勝預期，惟擔心中央放水速度減慢，加上隔晚美股向下，中港股市今日受壓，恒指曾再挫逾兩百點，再度跌穿十天線(現處30002)及三萬大關收市，惟全周四日市，仍能升53點。

恒指今早低開36點，報30088，跌幅一度縮至僅22點，高見30101，但復活節長假前獲利盤湧現，拖累恒指又再次跌穿十天線及三萬點大關，午後更挫逾兩百點，尾市一度跌227點，低見29896，但U盤時段跌幅收窄，全日收報29963，跌161點或0.54%；國企指數收報11768，跌80點或0.68%，大市成交縮減至只有912.37億元。

恒指下跌股比例63%，上升股比例只有37%，反映整體個股跟大市受壓。

即月期指收市跌219點，報29940，低水23點，成交18.43萬張。

總結恒指本周升53點或0.18%；國企指數則升108點或0.93%。本周升幅最大藍籌分別為吉利(00175)、國壽(02628)、萬洲(00288)，全周分別漲7.2%、4%及3.3%，表現最差首三位分別為中海外(00688)、舜宇(02382)和長實(01113)，本周分別跌4.2%、4%、3.8%。

藍籌股今日大致受壓。騰訊(00700)跌1%；滙控(00005)走低0.4%；友邦(01299)下滑0.3%；工行(01398)降1%；建行(00939)跌1.4%；創科(00669)升1.7%，為今日升幅最大藍籌。

焦點板塊

汽車股：市傳內地推新政，計劃增加汽車發牌等，惟發改委指正了解相關情況，重申政策出台需反覆論證，汽車股今日普遍先高後挫，吉利挫3.7%，為今日包尾藍籌；比亞迪(01211)挫3.9%；廣汽(02238)也挫3.7%，上述兩股更包辦今日表現最弱的國指成分股首兩位；東風(00489)跌0.9%；北汽(01958)跌1.3%；長汽(02333)跌2%；唯獨華晨(01114)逆市升4.2%。

醫藥股：持續走弱，石藥(01093)跌1.9%；中生製藥(01177)跌2.1%；基石藥業(02616)挫3.7%；百濟神州(06160)挫4.7%；金斯瑞(01548)降4.4%；藥明生物(02269)與君實生物(01877)各挫4.1%。

燃氣股：昨日受政策拖累而急挫的燃氣股，今日全線回穩，中國燃氣(00384)回升1.2%；華潤燃氣(01193)走高0.7%；新奧能源(02688)回升1.2%；港華燃氣(01083)彈0.7%；昆能(00135)升1%；天倫燃氣(01600)彈升1.5%。

家電股：憧憬國策出台，全日先抽高後回順。海信家電(00921)微漲0.2%；海爾電器(01169)升1.1%；TCL電子(01070)走高0.9%；創維(00751)升1.9%。

焦點股份

鴻海系：郭台銘參選台灣總統掀起相關股近日炒作，惟今早狂飆過後，獲利盤陸續湧現，一度爆升58%的富智康(02038)，收市升幅大縮水至僅6.4%；鴻騰(06088)曾大升14.3%，收市倒跌2%。

鐵塔(00788)：首季業績勝預期，大行普遍予正面評價，股價創新高，曾見2.24元，收市仍揚4.8%，成交額達26.6億元。

時代中國(01233)：宣布以每股14.54元，較昨日收市價折讓9%配股籌15.7億，今早市前配售上板，收市插8%，報14.7元。

李寧(02331)：股價逆市創多年高位，收升6.8%。集團公布，今年第四季度訂貨會，李寧品牌產品訂單錄得按年10%至20%中段增長；截至3月底止首季整個平台同店銷售亦錄10%至20%中段增長。花旗指李寧上季營運表現強勁，維持「買入」評級，目標價15.27元不變。