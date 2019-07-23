即巿股評 港股直擊

讀者趙先生問：「兩隻半新股微盟集團(02013)和豆盟科技(01917)都幾好炒，請問哪隻基本面較好，中線值搏率較高？」

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「這兩隻股份近期的表現都很突出，屬於半新股亦是科網類別，但是兩者的業務有些不同。微盟主要做雲端的商業解決方案，他可能經微信或微商提供服務，亦是因為這個原因，公司與騰訊(00700)有合作關係。騰訊最近亦增持其股份，可以說是騰訊的相關合作伙伴或是子公司。至於豆盟科技，主要經營網絡廣告，可以當作廣告代理公司，其市場佔有率應該是國內第二、第三。如果以行業前景來說，微盟相對較好，因為它與騰訊有更多的合作，再配合騰訊的增持動作，可以視之為較長的合作關係，所以中長線的投資來說，微盟會是較好的選擇。」

聶振邦 (聶Sir) 證監會持牌人

「參考截至2018年底的全年業績，微盟集團的經調整淨利潤 (扣除並非自身信貸風險產生的金融負債公平值變動) 約5084億元，以及豆盟科技的股東應佔溢利約4322萬元 (人民幣‧同下)，兩者相距不足18%，盈利規模接近；但相對營業額分別約8.65億和3.53億元，即前者高出1.45倍，反映微盟的營運規模遠超於豆盟，由此推斷微盟的發展前景較佳。至於微盟，營業額和毛利分別約8.65億和5.17億元，較2017年分別增長61.99%和50.39%；配合經調整淨利潤約5084萬元，增長超過3.55倍，非常驚人的增長潛力。另可留意微盟在2018年的毛利率是59.84%，並且集團是微信上最大的中小企業第三方服務提供商，明顯跟騰訊有密切業務往來，暗示騰訊大致上知道業務和盈利的前景，預期今年的淨利潤增長率不少於1.75倍。我看每股合理值不少於8.00元，跟4月17日收報6.41元比較，潛在升幅還有近25%。」

羅崇博 信報首席分析員

「兩家公司都食正所謂『新零售』概念，微盟算是內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商龍頭，另外以微信小程序及微信公眾號的形式在微信上提供其SaaS產品，並主要通過微信朋友圈等騰訊社交媒體平台向廣告主提供精準營銷。SaaS產品銷售收入增長呈放緩，而精準營銷收入增長則相當強勁。市場暫有2家券商給予微盟預測，料2019年每股盈利為0.088元，2020年再增至0.17元，意味2020年預測市盈率為35倍，以騰訊(00700)相關股來說，估值嚴格上不算離譜，六千多元一手，小注分段買並不反對。至於豆盟，暫時未有券商覆蓋，透明度較低，目前不宜作中線投資。但無論如何，畢竟新興行業變數多，投資者必須注意競爭格局及監管風險。」

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