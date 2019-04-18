即巿股評 港股直擊

近日港股出現調整，30000點關口已正式失守，但市場卻沒有重大壞消息，美聯儲發布經濟褐皮書，指美國經濟活動於3月至4月初以輕微至溫和步伐增長，歐盟又同意英國押後脫歐至10月底，內地3月CPI和PPI也符合預期，港股未來的走勢應不會太差。筆者認為，現階段的情況應是早前的利好消息已反映，港股在高位稍作調整，只要再有新的利好消息配合，港股將有望重拾上升動力，故現時的調整市況下，則可趁低吸納一些優質股。

選股方面，建議可留意中駿集團(01966)，今年初正值內地樓市吹著冷風時期，直至三月份樓市才開始回暖，而該公司便正正把握了絶佳的機會在今年首兩個月積極買地，增加土地儲備，今年首兩個月，其新增土地儲備應佔土地成本只爲人民幣78億元，由於買地成本較低，對日後發展十分有利。

此外，今年首兩個月，不少內房企業的銷售金額都出現倒退，惟中駿集團在三月份的銷售卻十分強勁，今年一、二月其合同銷售金額按年錄得雙位數增幅，三月份的合同銷售金額和合同銷售面積更達到約67.33億人民幣及568,142平方米，分別按年升86%和107%，增速跑贏不少同業。

該公司去年核心盈利按年增長16%至22億元人民幣，已高於市場預期，該公司更已訂立目標，今年的銷售增長可達36%至700億元人民幣，這目標相信不難達到，而筆者更認為未來一至兩年內，該公司有望成為另一家達到千億人民幣銷售的內房企業。

經過了今年首兩個月的調整後，內地樓市在三月份已開始回暖，一眾內房股股價也再度發力，中駿集團的股價也在三月份也由3.05元，一直急升至最高見4.27元，近日其股價隨大市稍作調整，惟現階段卻是趁低吸納的機會，建議可候3.6元買入，目標看4.7元，跌穿3.3元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益