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今日 14:48 即巿股評 港股直擊

【短線出招】反應慢或大貪者要小心

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港股上到三萬點樓上都只係塘水滾塘魚，造成板塊極速流竄輪流炒，表面上誘惑好大，今日買，第朝沽，但對於反應慢、憂柔寡斷，又或者大貪嘅老散，風險甚高。當然你可以話，富智康(02038)異動第一日買，肯大貪反而賺好多(百分比)，但好似今朝2蚊再追的話，下晝就水瓜打狗。當然，呢類例子係好罕見，很難想像郭先生去選總統，對直接有利公司經營，總之炒供求，炒自我實現從來都是非理性。

大市近期整體表現與恒指明顯背馳，股價高於50天線比率的中線市寬由3月初的70%以上水平跌至昨日50.6%。另外，整體大市升跌比例，過去六個交易日上升股份比例均少於下跌股份。5月大事有中美貿談可能有結果，騰訊(00700)5月中派季績，另外留意配股集資正活躍，地雷處處。總之「五窮月」保守一點不會蝕底，你就用「留一點俾其他人賺」的心態應對吧！僅餘信心較強的績優股作核心持股。板塊以重機、豬肉、內房較秤先；純找刺激快感，大麻概念股可以幫你止癮。

績優股可以留意之前提過的安東油田(03337)，公司是全球油氣開發新興市場領先的油田技術服務公司，包括提供油田管理技術、鑽井技術、採油、檢測技術。去年純利急增3倍至2.22億元人民幣，並派末期息1分，一改之前四年無派息，公司的自由現金流更自2012年以來首次轉正數。油價今年以來累升三成，行業投資氣氛好轉，而油田服務股本身較不受油價升跌影響，公司2019年戰略指引，重點放在全球油氣開發新興市場，提供增產降成本一體化技術服務，同時配合「一帶一路」及深化與國家政策性金融機構合作，有利融資及風險保障。

公司去年底在手訂單有435億元，增長24%，以伊拉克佔手頭訂單總量71.5%，其餘內地佔23.3%，伊拉克作為重建國家，當地政府計劃加大馬基努油田的產量，加大資本開支，有望為安東油田進一步帶來更多的業務量。

綜合券商預測，在2018年高盈利基數下，2019年每股盈利進一步增長八成，預測市盈率只有6倍幾。市場上有10家券商給予投資評級，全部建議買入／增持，平均目標價為1.62元，較現價有三成八潛在升幅。近期股價回調是收集機會，中線上望1.4元，暫不設止蝕。

羅崇博 (杜比)

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