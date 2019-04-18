即巿股評 港股直擊

長假期前例靜，今日亦唔例外，半日成交縮水到500億左右，全日成交額未必過千億。冇水入場市況自然作軟，恒指今早低開36點後，雖然曾守住30000點更見過半日高位30101，僅跌22點。可惜缺乏資金入場，中午前大市再度回軟，最多跌196點，低見29927點，失守10日線(30004點)。恒指中午報收29942點，跌181點；國指報收11753點，跌95點。

火車頭騰訊(00700)中午報收391元，跌1.1%，連同四大內銀股回吐0.8%至1.7%，合力拖低大市。資金繼續喺唔同板塊之間流動，噚日威威嘅汽車股，可能噚日升勢有啲急，今日出現回吐，吉利汽車(00175)跟比亞迪(01211)噚日升得勁，今日自然回得多啲，分別跌4.5%及4.2%，係表現最差嘅藍籌及國指成分股，其他汽車股普遍回吐超過2%。

今日資金流入手機設備股，噚日阿Man喺社交平台建議要買比亞迪電子(00285)，指其估值低廉較抵買，今早其股價一度高見14.4元升幅接近一成，半日升幅收窄至5..2%，即係話高位都有食糊盤出嚟，乜股都係高追無乜着數。不過比亞迪股價上得到14元企穩的話，下一站目標16元。其他手設股同樣做好，舜宇(02382)跟瑞聲分別升3%及2%，係表現最高嘅兩隻藍籌股。

資金亦追住國策股嚟炒，由於發改委內部徵求意見，準備計劃提供家電及手機補貼家電及手機補貼，手機設備股落鑊，家電股當然都有份，海信家電(00921)半日升2.9%，創維數碼(00751)升2.6%。TCL(01070)及海爾電器(01169)分別升2.3%及1.1%。由於家電話今日升勢唔算太急，相對回吐壓力冇咁大，話唔定仲有一浸升。

而中國鐵塔(00788)公布業績首季約利勁升超過兩倍，股價一度升逾6%，創2.24元新高；中午報收2.21元升5.2%。其他5G概念股亦有資金追捧，升幅普遍2%或以上。反正長假期在即，今日一動不如一靜，留待假期後再戰。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)