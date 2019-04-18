港股直擊 即巿股評

隔晚美股微跌，港股昨日反覆低收，今早復下試三萬關。

恒指低開36點，之後跌幅收窄至22點，見30101點暫時高，跌幅隨即擴大，曾挫196點，見29927點，失守10天線(約30009)和三萬點。恒指中午收報29942點，跌181點或0.6%，大市成交額504.73億元。

國企指數報11753點，跌95點或0.8%。

A股半日亦低收，滬指跌0.23%；深成指跌0.34%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.2%；建行(00939)昨日遭北水力沽，半日挫1.7%；中移動(00941)續創年初以來低位，半日跌0.9%；中生製藥(01177)挫2.5%；中海外(00688)將公布首季業績，半日跌1.9%。相反，創科(00669)升1.6%；申洲(02313)升0.9%；恒安(01044)升0.8%。

焦點板塊

手機設備股：今早逆市升，舜宇(02382)升3.1%；瑞聲(02018)升2%。鴻海董事長郭台銘正式參選總統，鴻海系續爆上，富智康(02038)曾飆58%，半日升19.1%；鴻騰(06088)曾飆14.3%，半日升0.7%；雲智匯科技(01037)飆12.8%；A股工業富聯(601138.SH)漲停。

家電股：憧憬國策出台，今早先升後回，半日仍高收。海信家電(00921)升2.9%；海爾電器(01169)升1.1%；TCL電子(01070)升2.3%；創維(00751)升2.6%。

汽車股：市傳內地推新政，計劃增加汽車發牌等，惟發改委指正了解相關情況，重申政策出台需反覆論證，汽車股普遍先高後挫，吉利(00175)挫4.6%；比亞迪(01211)挫4.3%；廣汽(02238)跌3.5%；東風(00489)跌1%；北汽(01958)跌1.1%；長汽(02333)跌2.3%。華晨(01114)升1.7%表現最好。

焦點股份

鐵塔(00788)：首季業績勝預期，大行普遍予正面評價，股價創新高，半日升5.2%，成交額達18.06億元。

李寧(02331)：股價逆市創多年高位，半日升6.8%。集團公布，今年第四季度訂貨會，李寧品牌產品訂單錄得按年10%至20%中段增長；截至3月底止首季整個平台同店銷售亦錄10%至20%中段增長。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。