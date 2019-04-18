港股直擊 即巿股評

復活節長假期前夕，投資者入市意欲較低，港股半日失守三萬點關。

隔晚美股微跌，道指跌3點，報26449點。恒指低開36點，報30088，之後高見30101，跌22點；其後跌幅擴大，臨近中午最多跌196點，低見29927，失守10天線(約30004)。恒指中午跌181點或0.6%，報29942。

國企指數跌95點或0.8%，報11753。

大市半日成交504.73億元。

藍籌股普遍向下，吉利(00175)跌4.6%，為表現最差藍籌。

舜宇(02382)升3%，為半日表現最好藍籌。