復活節長假期前夕，投資者入市意欲較低，港股半日失守三萬點關。
隔晚美股微跌，道指跌3點，報26449點。恒指低開36點，報30088，之後高見30101，跌22點；其後跌幅擴大，臨近中午最多跌196點，低見29927，失守10天線(約30004)。恒指中午跌181點或0.6%，報29942。
國企指數跌95點或0.8%，報11753。
大市半日成交504.73億元。
藍籌股普遍向下，吉利(00175)跌4.6%，為表現最差藍籌。
舜宇(02382)升3%，為半日表現最好藍籌。
復活節長假期前夕，投資者入市意欲較低，港股半日失守三萬點關。
隔晚美股微跌，道指跌3點，報26449點。恒指低開36點，報30088，之後高見30101，跌22點；其後跌幅擴大，臨近中午最多跌196點，低見29927，失守10天線(約30004)。恒指中午跌181點或0.6%，報29942。
國企指數跌95點或0.8%，報11753。
大市半日成交504.73億元。
藍籌股普遍向下，吉利(00175)跌4.6%，為表現最差藍籌。
舜宇(02382)升3%，為半日表現最好藍籌。
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