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今日 11:31 港股直擊 即巿股評

港股仍挫過百點 鐵塔創新高 手機設備股逆市升

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復活節長假期港股偏軟，恒指上午最多跌194點，低見29930，失守10天線(約30009)。截至11時24分，恒指跌141點報29983。

上證指數現報3256，跌6點。

藍籌股普遍向下，以手機設備股表現較好，舜宇(02382)升逾3%；瑞聲(02018)升2%。

高偉(01415)升逾半成。郭台銘參選效應，富智康(02038)再升三成。

吉利(00175)昨日急升近一成三，今早回吐，最新急回近6%。

鐵塔(00788)首季業績勝預期，最新升6.7%報2.24元，創新高。

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