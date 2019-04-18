復活節長假期港股偏軟，恒指上午最多跌194點，低見29930，失守10天線(約30009)。截至11時24分，恒指跌141點報29983。
上證指數現報3256，跌6點。
藍籌股普遍向下，以手機設備股表現較好，舜宇(02382)升逾3%；瑞聲(02018)升2%。
高偉(01415)升逾半成。郭台銘參選效應，富智康(02038)再升三成。
吉利(00175)昨日急升近一成三，今早回吐，最新急回近6%。
鐵塔(00788)首季業績勝預期，最新升6.7%報2.24元，創新高。
復活節長假期港股偏軟，恒指上午最多跌194點，低見29930，失守10天線(約30009)。截至11時24分，恒指跌141點報29983。
上證指數現報3256，跌6點。
藍籌股普遍向下，以手機設備股表現較好，舜宇(02382)升逾3%；瑞聲(02018)升2%。
高偉(01415)升逾半成。郭台銘參選效應，富智康(02038)再升三成。
吉利(00175)昨日急升近一成三，今早回吐，最新急回近6%。
鐵塔(00788)首季業績勝預期，最新升6.7%報2.24元，創新高。
|下一篇：
|fb失誤上載150萬用戶電郵
|上一篇：
|首艘國產航母進行第五次海試