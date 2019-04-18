香港財經 港股直擊 即巿股評

近期港股、A股反覆向上，主要歸功於中美貿易談判步入尾聲，以及中央減稅、降費、放準等國策扶持，經濟和股市開始見觸底回升的跡象。昨日內地公布多項重要經濟指標，內地首季GDP按年增長6.4%，優於市場預期的6.3%；首3個月規模以上工業增加值按年增長8.5%，遠優於預期的增長5.6%，更創33個月以來之新高。

大市在各項指標出爐後，曾高見30178點，其後有所回吐，但依然企穩三萬點以上。筆者認為，現時大市的阻力區約在30300至30500點，而本港亦即將迎接四天復活節長假，投資者和基金經理於假期外遊，料港股繼續維持「上落市」的格局，暫難有突破；但筆者認為，恒指升穿三萬點後，確實是欠缺再上升的因素，但單看成交而言，亦沒有大幅調整的理由，與其等待調整入市，不如順勢，向落後股份尋寶。

另一邊廂，本周久被違忘的傳統中資銀行發力，建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及工商銀行(01398)等內銀股亦一同發功；日前人民銀行重啟逆回購操作，向市場淨投放400億元人民幣，並進行1年期2000億元人民幣的中期便利借貸(MLF)。雖然人行未有如市場預期般降準，但放水仍可讓市場保持充裕的資金流動性，有助利好刺激中資金融股，加上未來數周是各大內銀股派息除淨的高峰期，若投資者是愛「財息兼收」，可考慮買入優質內銀股，以博價息齊賺，或許比在銀行做定期收息更理想。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬