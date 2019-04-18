港股直擊 即巿股評

噚日喺恒指日線圖上畫咗個「平頂下降喇叭」出嚟，而剛好恒指噚日亦處於嗰「平頂下降喇叭」嘅頂部，於是就揀咗隻恒指熊(68174)，喺下晝1點25分至2點5分，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)見超買水平，呢段時間(68174)高低位為$0.083/$0.075，平均買入價就係$0.079。說時遲，那時快，喺下晝2點30分至2點35分，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)「蓬」一聲由超買跌返落去超賣，如果嗰時將(68174)火速走人嘅話，按平均賣出價$0.0865計算，不消一個鐘就袋咗9.5%賺幅。

不過，呢啲咁嘅lunch time鐘數，大家都係部住「安心偷食」有無新進展多過個市架啦，學讀者kvisionkk話齋：「就係因為得果一個鐘鬆啲，邊捉得咁準呀⋯⋯lunch time都要食飯啦！」如果Miss咗嘅話都唔緊要，事關下半場大約3點35分到，見恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)再次出現超買水平，呢個時候(68174)高位低$0.081/$0.080，拉個平均數$0.0805作為平均買入價。雖然明知道呢個鐘數入市就預咗過夜，但今朝U盤開始時見騰訊(00700)、友邦(01299)跌嘅時候，個種心情有無激動過噚晚《愛‧回家》得返隻純音樂做開場音樂呢？

依家10點7分，返到公司斟好杯茶坐底開晒電視電腦，打稿打到呢個位，再睇埋戰友Jack share比我佢team head早排接受其他傳媒訪問嘅報道後，恒指早早無咗30000點，就連戰友Jack都話「又無咗30000點」，呢個30000點個義意就嚟近乎零。而呢個時候見恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)已經落到嚴重超賣水平，呢個時候就可以將過咗夜嘅(68174)放走，以10點至10點15分(68174)高低位$0.105/$0.099，拉個平均賣出價$0.102計，平均賺幅為26.7%。

依家10點24分，恒指日線圖見「平頂下降喇叭」形勢未改，只係今日無噚日咁「痴」住個頂啫，不過過埋今日就係一連四日嘅復活節假期，一就係今日即買即賣，一係就有決心過四日夜，如果無嘅話，(68174)收咗工就算啦；更何況你睇恒指牛熊證街貨圖，最貼價牛證30100至30199點得嗰23張期指；最貼價熊證29900至29999點得嗰78張期指，啲重貨位無雷公咁遠，睇嚟今日個市都可能係30000點附近浮浮沉沉咁過一日就算。

人家偷吃事件噚晚出咗下半part，不過小妹今日就出唔到隻[下半part]，事關今日下晝要去見牙醫做檢查，提早祝各位復活節快樂！下星期二(4月23日)見。

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