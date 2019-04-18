港股直擊 即巿股評

李寧(02331)上季同店銷售旺，股價逆市向好，一度高見13.96元， 漲5.1%，現造13.9元，仍漲4.7%，成交金額7670萬元。

集團公布，上月舉行今年第四季度訂貨會，李寧品牌產品訂單錄得按年10%至20%中段增長，而截至今年3月底止，首季整個平台的同店銷售錄得按年10%至20%中段增長。

至於安踏(02020)也升0.7%；特步(01368)下滑0.4%；361度(01361)下滑1.8%。

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