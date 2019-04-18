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今日 09:41 港股直擊 即巿股評

【異動股】上季盈利標青 鐵塔曾揚3.8%

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鐵塔(00788)上季盈利標青，股價逆市走高，一度升至2.18元，揚3.81%，暫未破早前創出的2.2元上市高位。現造2.16元，漲2.9%，為表現最叻國指成分股，成交金額1.72億元。

集團首季多賺近2.4倍，達12.84億元人民幣，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為135.9億元人幣，按年增34.2%。

至於中興(00763)下滑0.4%；京信通信(02342)無升跌；中國通信服務(00552)跌1.3%。

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