鐵塔(00788)上季盈利標青，股價逆市走高，一度升至2.18元，揚3.81%，暫未破早前創出的2.2元上市高位。現造2.16元，漲2.9%，為表現最叻國指成分股，成交金額1.72億元。
集團首季多賺近2.4倍，達12.84億元人民幣，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為135.9億元人幣，按年增34.2%。
至於中興(00763)下滑0.4%；京信通信(02342)無升跌；中國通信服務(00552)跌1.3%。
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