港股直擊 即巿股評

外圍美股窄幅走，港股昨日在三萬點上爭持，在復活長假前夕，港股料交投偏靜，汽車等國策板塊料續旺。

隔晚美股微跌，道指跌3點報26449點，標普500跌0.23%報2900點，納指跌0.05%報7996點。聯儲局褐皮書顯示，美國就業市場依然緊俏，經濟繼續溫和適度增長。高通漲逾12%，蘋果升近2%，英特爾漲超3%。在蘋果和高通宣布和解後，英特爾宣布退出5G智能手機數據機業務。摩根士丹利首季少賺9%，收入及盈利均勝預期。

新華社發文稱，受個人消費增長乏力、企業信心回落等多重因素影響，美國經濟自2018年下半年以來增長放緩。但專家普遍認為，在就業市場穩固、通脹溫和可控、貨幣政策仍有調整空間的情況下，美國經濟短期內暫無衰退之虞。

費城聯儲銀行行長哈克則表示，美國經濟仍有可能實現穩健增長，為今年最多加息一次提供理據。他對利率的最樂觀預期，仍然是2019年加息一次，而明年再加息一次。

歐盟委員會公布了一份針對自美國進口的價值200億美元的商品的加稅清單，以作為對美國擬對自歐盟進口的價值110億美元的商品加稅的報復。清單中包括包括魚類、煙草、手提箱、飛機、直升機、拖拉機和視頻遊戲機等，目前處於徵求公眾意見階段，直至2019年5月31日。

那邊廂，消息稱日本和美國達成協議，農業產品關稅不需要低於跨太平洋夥伴關係協定(TPP)中的標準。

國際油價先升後回，紐約5月份期油收市報63.76美元一桶，跌0.29美元，跌幅0.45%。金價下跌，中國經濟增長數據紓緩對全球增長放緩的憂慮，促使投資者轉向較高風險資產，但美元疲弱，抑制金價跌勢，維持在上日觸及的今年以來低位附近。紐約現貨金每安士收報1273.74美元，跌2.43美元或0.19%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.19元，較本港上日收市高0.34元；騰訊(00700)ADR收報394.38元，低1.22元；國壽(02628)ADR收報21.76元，低0.19元。「三桶油」 偏軟，中海油(00883)ADR收報14.75元，低9仙；中石油(00857)ADR收報5.02元，低4仙；中石化(00386)ADR收報6.16元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.37元，高0.37元；聯通(00762)ADR收報9.76元，無升跌；中電信(00728)ADR收報4.23元，高1仙。

ADR港股比例指數報30067，較周三恒指收市低56點或0.19%。港股昨日在三萬點關有支持，恒指收市僅跌5點報30124。復活節假期關係，南向的「港股通」將於明日周五至下周一(22日)暫停交易。北向的「滬股通」和「深股通」則於今日(18日)至下周一暫停交易。下周二(23日)滬深港通將照常開通。

焦點板塊

汽車股：昨日全線急升，下午盤中時間，內地媒體披露發改委頒布的《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費促進循環經濟實施方案(2019-2020年)( 徵求意見稿)》，留意今日相關板塊表現及券商最新看法。另外，吉利(00175)獲母企斥約9.7億元增持，持股比例升至45.54%，昨日股價大升逾一成。

焦點股份

中國平安(02318)：公布首三個月保費收入為2742.69億元人民幣，按年上升8.4%。

中國鐵塔(00788)：公布首季純利增加近2.4倍，至12.84億元人民幣；期內營業收入按年增加9.6%。

時代中國(01233)：根據銷售文件披露，內房股時代中國以先舊後新方式配股，每股作價介乎14.54元至15.18元，較該股昨天收市價15.98元（跌0.5%）折讓約5.01%至9.01%；公司計劃配售1億股，集資額介乎14.54億至15.18億元。

周大福(01929)：截至3月底第四季港澳地區零售額增長7%，同店銷售增1%；內地同店銷售增長9%。

六福集團(00590)：截至3月底第四季零售業務同店銷售按年下跌6%，較上季的下跌一成有所改善。

澳至尊(02031)：預期截至3月底止年度綜合溢利，將會較對上一年的1253萬元大幅增加，主要因為健康補充產品及個人護理產品的銷售增長。

中國海外(00688)：今日公布第一季業績。