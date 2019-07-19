即巿股評 港股直擊 國際財經

美國企業首季盈利表現對辦，帶動美股及美元上揚，資金避險需求減弱，金價錄得今年第二次「四連跌」，周二(16日)收市挫至每盎斯1276.79美元，重返2018年底水平；昨天亞洲時段略為反彈，惟後市依然不容樂觀。

附【圖】所見，現貨金價自2月20日高見1346.8美元後以一浪低於一浪下滑，上周挑戰50天線無功而還，隨即跌穿去年8月迄今形成的上升通道底部，14天相對強弱指數(RSI)續處50中軸之下卻未算超賣，技術走勢仍看跌。

金價周二曾失守1275.6美元，該位置為這一輪升浪累積漲幅回調38.2%支持，短期須留意若不能企穩此關鍵位上，金價不排除將考驗黃金比率50%和200天牛熊線的交滙，即約1250美元。

金價2019年以來的升幅於兩個月間全部蒸發，全繫於金融市場投資情緒的起伏。

早於去年第三季，中美貿易摩擦進一步惡化，以及美國聯儲局維持加息和縮表步伐等因素夾擊，美股(以至環球股市)見頂，金價同期則觸底反彈。踏入2019年，環球經濟放緩風險加劇，主要央行(包括聯儲局)立場迅速由鷹轉鴿，投資者憧憬貨幣政策偏向寬鬆，環球股市(特別是美股與A股)重拾強勢，金價也在2月下旬開始滑落。

隨着歐盟上周同意把英國脫歐限期推遲至10月31日，而美國財長努欽早前表示美中可望接近舉行最後一輪貿易談判，市場避險情緒逐步消退。愈來愈多數據顯示全球投資者風險胃納上升，其中指標性的美國10年期債息從年內低位上揚逾20個基點，反映資金再度流出具避險功用的債券。

與此同時，有「恐慌指數」之稱的VIX指數近日挫至2018年10月以來最低，印證投資者避險需求薄弱。至於參考由環球17種對風險胃納敏感資產變動編製而成的「風險胃納指數」，亦回升到去年10月9日後最高43.2904，迄今沒有轉跌跡象，代表市場Risk On情緒仍然高漲，作為避險資產的黃金價格短期內恐顯著受壓。

事實上，黃金近期確是未獲得投資者青睞。全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)SPDR Gold Shares(02840)的實金持倉，自1月底頂峰反覆回落一成左右，截至周二僅約752.3公噸，屬去年10月26日後新低，可見黃金投資需求近月已銳降，不利金價短線表現。

還有一點值得留意，金市將步入「淡」月。統計1999年至2018年金價在全年各月份的變動，發現過去20年5月、6月分別平均下挫0.25%和0.24%，在各月跌幅榜中排第三及第四位，算是金價普遍偏淡的月份。如果市場避險情緒保持在較低水平，此周期特徵今年或許會更為明顯，意味金價繼續尋底。

信報投資研究部

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