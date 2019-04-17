今日 22:17
重要通告
港股直擊
城建設計(01599)公布，截至3月底止，首季重要項目中標共計15.22億元(人民幣．下同)。
其中，勘察、設計及諮詢項目中標3.12億元，工程總承包項目中標12.11億元。
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