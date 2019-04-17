港股好淡拉鋸，全日高低波幅只有173點，最終恒指收市跌5點，報30124。
今日錄5.61億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
中資金融股方面，昨日急升的建行(00939)回吐，有達7.03億元北水淨走。相反，平保(02318)有6.04億元淨入；太保(02601)有2.13億元淨流入；新華保險(01336)有1.18億元淨流入；工行(01398)有4078萬元淨買入；信行(00998)有339萬元淨買入。
憧憬內地刺激汽車消費政策，車股飆升，吉利(00175)北水交投活躍，錄35萬元淨買；比亞迪(01211)有2.14億元淨買。相反，零件商敏實(00425)有5777萬元淨走。
其他藍籌股方面，騰訊(00700)有1.14億元淨流出；友邦保險(01299)有2915萬元淨流出。相反，萬洲(00288)有2.88億元淨買入。
內房融創中國(01918)有4264萬元淨買入。
其他淨流出較高股份有：中興通訊(00763)有775萬元淨流出；金風科技(02208)有3438萬元淨流出。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 吉利、建行、平保、太保、融創、萬洲、新華保險、騰訊、信行及敏實。
「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 吉利、比亞迪、融創、平保、萬洲、友邦、工行、中興、金風及新華保險。