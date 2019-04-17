港股直擊 即巿股評

人行頂咗十八日唔做逆回購，終於捱唔住，昨日開閘掟400億元人民幣重啟，水到自然渠成，正如昨日筆者在信報另一個專欄《政觀其辯》劇本，只要重啟逆回購，中港股市會迅速翻生，恒指上日倒升319點，雖然今日好淡拉鋸，惟後市依然審慎樂觀。

軟銀債開賣掃光 三連升展強勢

後市樂觀原因有五個，首先內地上季經濟增長達6.4%，比市場估計的6.3%勁，其次暫時公布的美企第一季業績較想像中好；風險指標日圓再度貶穿112元兌一美元，甚有機會撲向113邊，加上金價連1280美元都失守，最後亦是最有啟示性的，就喺五年期歐豬國希臘，依然比全球最安全資產美債，同樣五年期的債息低，暗示全球願意冒風險程度仍高漲。

筆者深信有力變身成亞馬遜級股王的軟銀，未等UBER上市就發威，因5000億日圓債(折合350.4億港元)周一開始認購即被市場掃清光，帶挈軟銀ADR上周五開始連升三日，累升9.5%，今日在日本回吐1.5%，相信只喺升勢過急作回調，中線仍睇60美元。

內地四個板塊宜避開

風險胃納大增，但內地行中國特色社會主義經濟，某類別的股份就算幾旺都好，最好就遠觀而不可褻玩焉。例如本欄一貫立場建議唔好掂的燃氣股，突然浙江調整天然氣門站價，整個板塊即全線碌低。

另外三個板塊亦可望少幾眼，分別為電力股、藥股及教育股，由於電價左右各行各業盈利，尤其經濟唔多好下，想加電價都難(燃氣股仍面對相同問題)，而藥股及教育股均涉民生問題，阿爺唔會咁易比市場話事，所以可睇少眼慳番啖氣。

舜宇3D感測業務勢爆發

光學龍頭舜宇(02382)，早前獲多間大行唱好，預計下半年鏡頭模組業務毛利率復甦，齊齊上調目標價，一度重返紅底股，上周四一度高見109.6元，但放完煙花就歸於平淡，股價連跌五日，今日收報98.3元，比上周高位唔見一成。

本來筆者對今年舜宇相當審慎，主要是全球手機銷售增長轉弱，但望到3月銷售數據，以3D感測為主的光電產品，上月出貨量按年大升6.2倍至530萬件，立即對舜宇前景改觀。

若熟識手機產業，3D感測現時以蘋果系手機為主，舜宇只做Android機，但集團3D感測大增，意思即喺話Android系未來會大幅採用3D感測，龍頭舜宇睇來未來接單會接到手軟，由於市場未有關注到這點，故此相信舜宇盈利增長或被低估。

再者，汽車業進入電動車新時代，車載鏡頭成為自動駕駛的必需品，單是上月舜宇相關產品出貨量按年升30.5%，保持一哥地位，考慮股價已回落，吼在現水平買入，暫時睇120元，穿90元就止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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