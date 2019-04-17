港股直擊 即巿股評

中國首季經濟增長有驚喜，人行亦加碼逆回購，內地股市向好，惟復活節長假臨近，港股全日好淡拉鋸，高低波幅亦只有173點。

恒指今早高開30點，報30160，早段好淡爭持，內地首季GDP略較市場為佳，恒指今早曾升45點，惟買盤未再追入，大市掉頭跌124點，低見30004。午後A股止跌回升，恒指亦一度轉升48點，高見30178點，為全日高位，但尾市再度升勢不保，最終恒指收市跌5點，報30124。

國企指數跑贏恒指，收報11848，升27點或0.24%，創十個月收市新高。

大市全日成交1042.7億元。

恒指下跌股比例53%，上升股比例只有47%，反映整體個股跟大市受壓。

即月期指收市升35點，報30159，高水34點，成交18.84萬張。

上證指數收升0.29%，深成指漲0.55%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)微升0.5%；滙控(00005)走高0.4%；銀娛(00027)升1.1%；工行(01398)漲0.5%；建行(00939)回落0.3%；平保(02318)也下滑0.3%；友邦(01299)跌1.2%，質低恒指36點，是港股最終未能報升收市的主兇。

焦點板塊

汽車股：昨日跑輸的汽車股，今日憧憬國家落實推動汽車等產品更新消費促進循環經濟發展，股價大翻身。吉利(00175)勁升12.8%，為表現最好藍籌股；比亞迪(01211)爆升13.7%，為表現最叻國指成分股；華晨(01114)揚6.4%，跑贏一眾紅籌；廣汽(02238)大漲10.1%；東風(00489)漲6.2%；北京汽車(01958)升6.7%；長城汽車(02333)抽高9.9%。

豬肉股：農業農村部引述專家預計，下半年豬價可能大升逾七成，個別豬肉股再受追捧，萬洲(00288)揚5.1%；中糧肉食(01610)升2%；雨潤(01068)走高0.6%。A股的傲農生物(603363.SH)及金新農(002548.SZ)漲停；溫氏股份(300498.SZ)飆6.5%。

燃氣股：浙江調整天然氣門站價，大摩認為浙江氣價併軌，加上全國檢討氣價，料會影響需求，燃氣股全線下跌。中國燃氣(00384)曾大跌9.6%，收市仍挫4.5%，為表現最曳國企成分股；華潤燃氣(01193)跌2.5%；新奧能源(02688)降2.6%；昆侖能源(00135)跌3.4%，跌幅更是紅籌最大；天倫燃氣(01600)挫4.6%；港華燃氣(01083)跌1.5%。

醫藥股：整體向下，石藥(01093)為表現最曳藍籌，收跌1.9%；信達生物(01801)市前錄得一手3622萬股成交，每股作價26.25元，涉9.51億元，收插9.2%；基石藥業(02616)挫4.9%；華領醫藥(02552)跌3.3%；三生製藥(01530)降2.4%，但中生製藥(01177)微升0.3%。

焦點股份

鴻海系：鴻海集團董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，中港上市的鴻海系股份抽升，富智康(02038)狂升28.2%，更連升五日；鴻騰(06088)抽升9.9%；鴻海系A股工業富聯(601138.SH)升停板。

比速科技(01372)：仍續憧憬進軍工業用大麻業務，昨日爆升75.6%後，全日再抽高13.5%，成交3310萬元。

信陽毛尖(00362)：前稱「中國天化工」，主要股東換人，全日爆升44.3%，成交有2420萬元。

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