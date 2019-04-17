港股直擊 即巿股評

美銀美林發表本地地產股報告，指由去年第四季谷底平均反彈35%後，本地地產股已幾乎超越2016年之升幅(當年樓市亦出現類似見底回升情況)，該行相信目前估值已大致反映了最近之利好因素，包括暫停加息、私人土地供應減少、樓價及成交復甦，較看好有獨特利好催化劑及高於行業增長前景之股份。

美銀美林表示，本港住宅樓價經過1至2月份調整5%至10%後，該行已預計3月會回穩，故把住宅樓價預測由下跌5至10%，上調至上升5%，主要受惠美國聯儲局轉向鴿派、內地信貸環境寬鬆，同時港股年初至今已累升17%亦利好樓價表現。該行並將寫字樓租金預測由持平，調升至最多上升3%，而在人民幣升值帶動下，高端零售租戶銷售的預測亦由下跌5%至10%，調整為升5%至8%。

該行首選股份包括恒隆地產(00101)、長實集團(01113)及恒地(00012)，目標價分別上調至24元、81元及56.5元，評級均為「買入」。該行看好恒隆地產在上海之發展，2018至2021年度租金收入增長達22%，把2019至2021年每股盈利預測調高17%至18%。至於長實今年度將鎖定高利潤，而恒地則為「土地共享先導計劃」的主要受惠者，估值吸引。

信置(00083)及新世界(00017)之評級亦為「買入」，目標價升至16.9元及16元；至於新地(00016)目標價則由142元微升至146元，維持「中性」評級。

冠君產業信託(02778)之評級由「買入」下調至「中性」，主要是股價已反映「花園道3號」租金潛在強勁上調，4.3厘之預測息率亦不特別吸引。

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