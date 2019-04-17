即巿股評 港股直擊

隔晚美股表現唔錯，皆因美國跟入另一次業績期後，企業公布業績都見得下人，三大指數上升，納指更重上8000大關。至於港股今日早段都係睇住內地數據做嘢，雖然內地經濟數據表現唔錯，內地首季GDP更勝預期，港股表現反覆，跌完升，升完又跌，喺30000點附近徘徊，長假期前預咗無嘢睇。

恒指今早高開30點，其後受壓跌86點，至十點內地公布經濟數據好過預期，恒指隨即拗腰倒升45點，見過30175點半日高位再度回軟，見過30004點半日低位，逼近10日線(30002點)。中午恒指報收30062點，跌67點；國指則報收11827點，升6點。

重磅股方面冇乜特別，騰訊(00700)仍然喺400元樓下窄幅波動，中資金融股個別發展，平保(02318)整固靠穩，建行(00939)跟工行(01398)噚日急升完，今日抖氣稍稍停下腳步。港交所(00388)同樣唔上唔落，不過友邦(01299)跌1.4%較顯著，80元呢個位唔係咁易企定定。至於醫藥股亦見腳軟，內房股噚日出完內地房價走勢之後，似乎市場怕咗內地房價升勢，隨時惹嚟阿爺出手壓抑，內房股反而受壓。

至於燃氣股今早受利淡消息影響，全個板塊跌勢較顯著，龍頭中國燃氣(00384)跌近一成，其他燃氣股閒閒地跌超過3%。由於浙江省居民用氣門站價格調升6.6%，非居民用氣門站價格則下調9.5%。而有大行指發改委之前發布有關城市燃氣接駁費徵求意見稿，當中城鎮燃氣工程安裝費成本利潤率唔可以超過一成，咁搞法會拖低燃氣分銷商純利兩成。睇嚟燃氣股呢一排都無得搞，之前升咗咁多，有貨嘅都應該食咗糊，無貨就咪手多。

之前阿Man講過汽車股之中，較為睇好新能源汽車股比亞迪(01211)，半日升4.5%，集團展示新能源概念車E-SEED GT，新能源汽車已進入高速發展期，未來可迎來更大規模市場爆發。股價成功突破55元後，直指60元目標，當然中線目標仍然係65元，追貨睇住55元唔可以失守。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)