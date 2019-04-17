港股直擊 即巿股評

內地首季GDP勝預期，不過中港股市今早表現反覆，恒指昨日彈逾300點後欠方向，續於三萬點附近纏鬥。

隔晚美股靠穩，恒指今早高開30點，甫開受壓曾跌86點，之後內地公布首季GDP好過預期，恒指隨即拗腰，曾升45點，見30175點半日高，不過沽壓再湧現，下挫最多124點，見30004點半日低，逼近十天線(現處三萬點)，半日收市前跌勢收歛。恒指中午收報30062點，跌67點或0.2%，大市成交額533.04億元。

國企指數報11827點，升6點或0.1%。

A股表現亦反覆，滬指微升不足1點，報3253；深成指升0.21%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.4%；藥股孖寶石藥(01093)和中生製藥(01177)分別挫2.3%和1.6%；碧桂園(02007)挫2%。相反，騰訊(00700)升0.8%；中石化(00386)升0.8%。

焦點板塊

燃氣股：利淡纏身，今早大跌。中國燃氣(00384)曾大跌9.6%，半日挫5.1%；華潤燃氣(01193)挫4.7%；新奧能源(02688)挫4.6%；昆侖能源(00135)跌2.9%；天倫燃氣(01600)跌4.7%；港華燃氣(01083)跌2.1%。浙江省居民用氣門站價格調升6.6%；非居民用氣門站價格則下調9.5%。另外，花旗指發改委早前發布有關城市燃氣接駁費的徵求意見稿，當中城鎮燃氣工程安裝收費成本利潤率不得超過10%，或拖低燃氣分銷商純利兩成。

農業農村部引述專家預計，下半年豬價可能大升逾七成，個別豬肉股再受追捧，萬洲(00288)升2.7%，為升幅最大藍籌；中糧肉食(01610)升4.6%。不過，雨潤(01068)跌3%。A股的傲農生物(603363.SH)及金新農(002548.SZ)半日漲停；溫氏股份(300498.SZ)漲4.9%。

焦點股份

比亞迪(01211)：半日漲4.5%，成交額6.09億元。集團上日展示新能源概念車E-SEED GT，董事長兼總裁王傳福稱，新能源汽車已駛入「快車道」，正迎來更大規模的市場爆發。

信達生物(01801)：半日挫8.5%，成交額達10.34億元。當中，市前錄得一手3622萬股成交，每股作價26.25元，涉9.51億元。

中國通號(03969)：發行A股的申請，已於昨日獲上交所受理。股價半日升4.8%。

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